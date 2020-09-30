Пользователи сети узнали «афганку» в модной куртке Gucci за €1,5 тысячи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пользователи соцсетей принялись шутить по поводу дороговизны представленной вещи

Пользователи сети увидели в куртке из новой коллекции итальянского модного дома Gucci советскую «афганку». Соответствующие обсуждения появились в Twitter.

Речь идет о бушлате цвета хаки с темно-синим меховым воротником и крупными карманами. Известно, что стоимость Le Bushlate составляет 1450 евро.

Пользователи соцсетей принялись шутить по поводу дороговизны представленной вещи. «Я бесплатно носил такой. Потом еще один дали под дембель. Вау, я мульонер», «Оооо, у меня два Le Bushlate с войлочной подстежкой и косыми боковыми карманами... Меньше чем за 2000 не отдам», «Видимо, совсем скоро прапорщики в воинских частях начнут на Бентли ездить», «О, а у меня валяется на даче офицерский бушлат. Спер по случаю. Почти новый, я в нем только один раз бухой в кустах валялся», «Афганка, носили такие до камуфляжа!» — высказывались они.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»