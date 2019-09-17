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    Жизнь

    Обворожительная пресс-секретарь Зеленского призналась, почему рассталась с парнем

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    Юлия Мендель и Владимир Зеленский - Обворожительная пресс-секретарь Зеленского призналась, почему рассталась с парнем
    Юлия Мендель и Владимир Зеленский

    Юлия считает себя самостоятельной в финансовом плане

    Пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель призналась, что рассталась с парнем через год отношений.

    Причина разрыва достаточно банальна - он не выдержал слишком насыщенного графика спикера, а она не готова менять работу ради отношений.

    Об этом Юля рассказала в интервью изданию «Йод. Media».

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    Обворожительная пресс-секретарь Зеленского призналась, почему рассталась с парнем
    Обворожительная пресс-секретарь Зеленского призналась, почему рассталась с парнем
    Обворожительная пресс-секретарь Зеленского призналась, почему рассталась с парнем
    Обворожительная пресс-секретарь Зеленского призналась, почему рассталась с парнем
    Обворожительная пресс-секретарь Зеленского призналась, почему рассталась с парнем
    Обворожительная пресс-секретарь Зеленского призналась, почему рассталась с парнем

    «... График пресс-секретаря совершенно не вписывался в представления этого человека о том, какими должны быть отношения. Например, что ты просыпаешься, завтракаешь или идешь на какой-то круасанчик, и есть какие-то полноценные выходные, что можешь уделить человеку целый день. На моей работе такого не может быть», - заявила Мендель.

    «Бывает, надо написать текст в два часа ночи, в выходной могут вызвать на работу или, бывает, и выходных нет… В паре было много обид, мы некоторое время пытались быть вместе, но не выдержали. Мы встречались год», - поделилась девушка.

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    Юлия Мендель
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