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    Жизнь

    Олег Винник презентует новый трек «Безумная Любовь»

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    <p>Песня &laquo;Безумная Любовь&raquo; станет заглавной в туре 2020</p> <div></div> - Олег Винник презентует новый трек «Безумная Любовь»

    Песня «Безумная Любовь» станет заглавной в туре 2020

    Артист готовит особенный номер для презентации трека

    Волчицы, трепещите! Уже сегодня, 21 ноября, состоится большой сольный концерт Олега Винника в столичном Дворце спорта.

    В архивах белокурого хитмейкера немало песен, ожидающих «своего времени». Артист решил, что пришло время познакомить слушателей с одним из ранних треков «Безумная Любовь».

     «Сегодня любовь стала безумной: холодной, жестокой, циничной, быстротечной.  Оглядываясь вокруг, что мы имеем? – страсть, агрессия, поиск собственной выгоды… Это реалии нашего мира, о которых я не могу молчать, и о которых решил в аллегорической форме сказать в своей новой песне», – говорит Олег Винник.

    В композиции можно услышать отголоски эстетики 80-х: уверенный танцевальный ритм и романтический надрыв.

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