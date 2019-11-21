Олег Винник презентует новый трек «Безумная Любовь»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Песня «Безумная Любовь» станет заглавной в туре 2020

Артист готовит особенный номер для презентации трека

Волчицы, трепещите! Уже сегодня, 21 ноября, состоится большой сольный концерт Олега Винника в столичном Дворце спорта.

В архивах белокурого хитмейкера немало песен, ожидающих «своего времени». Артист решил, что пришло время познакомить слушателей с одним из ранних треков «Безумная Любовь».

«Сегодня любовь стала безумной: холодной, жестокой, циничной, быстротечной. Оглядываясь вокруг, что мы имеем? – страсть, агрессия, поиск собственной выгоды… Это реалии нашего мира, о которых я не могу молчать, и о которых решил в аллегорической форме сказать в своей новой песне», – говорит Олег Винник.

В композиции можно услышать отголоски эстетики 80-х: уверенный танцевальный ритм и романтический надрыв.