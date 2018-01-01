Седокова в новом клипе показала, как изменяла своему мужу

Певица сняла чувственный клип о выборе между личным удовольствием и семейным счастьем

Популярная украинская певица Анна Седокова, прославившаяся после участия в группе «ВИА Гра», выпустила новый клип на песню «На воле». Как сообщает «Главком», в нем артистка показала, как едва не разрушила свою семью из-за измены. «Думаю, что это самая красивая песня из всех, которые я пока написала»,

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анна Седокова

Певица сняла чувственный клип о выборе между личным удовольствием и семейным счастьем

Популярная украинская певица Анна Седокова, прославившаяся после участия в группе «ВИА Гра», выпустила новый клип на песню «На воле». Как сообщает «Главком», в нем артистка показала, как едва не разрушила свою семью из-за измены.

«Думаю, что это самая красивая песня из всех, которые я пока написала», - считает Седокова, которая выступила режиссером в отдельных сценах музыкального видео.

Ролик показывает семейную жизнь певицы, а также постельные сцены с любовником. Героиня делает непростой выбор между личным счастьем и благополучием в доме.

«Реальность бывает жестокой, она не состоит из розовых облаков. Измены, ложь, прощение и ежедневный выбор... И отношения, от которых невозможно спастись. Они душат тебя и разрушают все вокруг. Ты понимаешь, что ведешь себя неправильно, но делаешь больно. Причиняешь боль себе и другим, оправдывая его словом «любовь», - поделилась Аня.

В комментарии к клипу артистка отмечает, что не пытается оправдаться за свое поведение. «Мне не хочется делать выводы, и я оставляю право осуждать зрителю. Я пишу свою музыку, пишу свои стихи и снимаю свое кино не для того, чтобы показать, кто плохой, а кто хороший. Я – проводница чувств для миллионов женщин. Я вижу и остро чувствую все, что происходит, впитываю в себя и генерируемого из этих чувств музыку», - говорит Седокова.