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    Ани Лорак шокировала неожиданным признанием об Украине

    Знаменитая певица возмутила своих российских поклонников
    Под одной из последних своих публикаций в Instagram украинская певица Ани Лорак, которая в последние годы активно выступает на российской сцене, рассказала о своих чувствах к родной стране, пишет «Главком». Один из поклонников артистки в комментариях спросил у артистки о ее отношении к отчизне. «Любишь Украину? Скучаешь?
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 11:03
    • Розсилка
    Ани Лорак
    Ани Лорак

    Знаменитая певица возмутила своих российских поклонников

    Под одной из последних своих публикаций в Instagram украинская певица Ани Лорак, которая в последние годы активно выступает на российской сцене, рассказала о своих чувствах к родной стране, пишет «Главком».

    Один из поклонников артистки в комментариях спросил у артистки о ее отношении к отчизне. «Любишь Украину? Скучаешь? Можешь не отвечать. Потому что многие люди, к сожалению, разочарованы. А хочется верить, что Ани Лорак еще наша. Украинская», - написал пользователь.

    В ответ на это Лорак написала: «Люблю і буду любити».

    Такое заявление вызвало гнев со стороны отдельных ее российских поклонников, которые уже поспешили причислить артистку к своему шоу-бизнесу. «Ну так и пой в Украине! Чего приперлась?» - прокомментировал один из таких пользователей.

    Вместе с тем, негодование это вызвало и со стороны украинских меломанов, которые уже давно обвиняют певицу в предательском отношении к Украине и в коллаборационизме со страной-агрессором.   

    В данный момент Лорак готовит концертную программу «Дива», шоу в рамках которой не будут проходить в Украине.

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