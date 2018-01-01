Ани Лорак шокировала неожиданным признанием об Украине

Знаменитая певица возмутила своих российских поклонников

Под одной из последних своих публикаций в Instagram украинская певица Ани Лорак, которая в последние годы активно выступает на российской сцене, рассказала о своих чувствах к родной стране, пишет «Главком». Один из поклонников артистки в комментариях спросил у артистки о ее отношении к отчизне. «Любишь Украину? Скучаешь?

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ани Лорак

Знаменитая певица возмутила своих российских поклонников

Под одной из последних своих публикаций в Instagram украинская певица Ани Лорак, которая в последние годы активно выступает на российской сцене, рассказала о своих чувствах к родной стране, пишет «Главком».

Один из поклонников артистки в комментариях спросил у артистки о ее отношении к отчизне. «Любишь Украину? Скучаешь? Можешь не отвечать. Потому что многие люди, к сожалению, разочарованы. А хочется верить, что Ани Лорак еще наша. Украинская», - написал пользователь.

В ответ на это Лорак написала: «Люблю і буду любити».

Такое заявление вызвало гнев со стороны отдельных ее российских поклонников, которые уже поспешили причислить артистку к своему шоу-бизнесу. «Ну так и пой в Украине! Чего приперлась?» - прокомментировал один из таких пользователей.

Вместе с тем, негодование это вызвало и со стороны украинских меломанов, которые уже давно обвиняют певицу в предательском отношении к Украине и в коллаборационизме со страной-агрессором.

В данный момент Лорак готовит концертную программу «Дива», шоу в рамках которой не будут проходить в Украине.