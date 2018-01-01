День рождения Джастина Тимберлейка. Топ-10 клипов музыканта

Главные музыкальные видео знаменитого артиста, которые прославили его на весь мир

Сегодня, 31 января, 37 лет исполняется знаменитому музыканту и актеру Джастину Тимберлейку. По подсчетам «Главкома», его достижения в шоу-бизнесе отмечены четырьмя премиями «Эмми», девятью статуэтками «Грэмми», а также номинацией на «Оскар». Широкая популярность пришла в Тимберлейку в 2002 году,

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Джастин Тимберлейк

Главные музыкальные видео знаменитого артиста, которые прославили его на весь мир

Сегодня, 31 января, 37 лет исполняется знаменитому музыканту и актеру Джастину Тимберлейку. По подсчетам «Главкома», его достижения в шоу-бизнесе отмечены четырьмя премиями «Эмми», девятью статуэтками «Грэмми», а также номинацией на «Оскар».

Широкая популярность пришла в Тимберлейку в 2002 году, когда он выпустил свой первый сольный альбом Justified. Диск разошелся тиражом в более, чем 8 млн. копий. После этого он создал еще четыре альбома, каждый из которых также пользовался огромным успехом.

В 2003 году состоялось скандально известное выступление Тимберлейка с Джанет Джексон, во время которого артист на глазах у многомиллионной аудитории сорвал с нее топ, прикрывающий грудь. Расставание с Бритни Спирс, а также скандал и пристальное внимание прессы заставили Тимберлейка сделать небольшой перерыв в карьере. Возвращение Джастина на сцену стало поистине триумфальным.

Успех в музыкальной карьере заставил Тимберлейка на время забыть об актерской карьере, и потому в 2005 году он решает вернутся к кино, снявшись в фильме «Эдисон», в котором также принимали участие Морган Фриман, Кевин Спейси и ЭлЭл Кул Джей. Спустя пять лет на экраны вышла оскароносная картина «Социальная сеть», в которой Джастин сыграл главную роль Шона Паркера. 2011 года ознаменовался выходом сразу трех фильмов с участием Джастина, среди которых «Очень плохая училка», романтическая комедия «Секс по дружбе» и фантастический боевик «Время».

После этого он появился в таких успешных картинах, как «Внутри Льюина Дэвиса», «Крученый мяч» и «Колесо чудес».

В разное время Джастин Тимберлейк встречался с Бритни Спирс, Камерон Диас, Кристиной Агилерой, Алисой Милано, Эммой Бантон. В 2012 году певец женился на актрисе Джессике Бил. В апреле 2015 года у пары родился сын Сайлас Рэндалл Тимберлейк.

В связи с днем рождения артиста, вспоминаем десять его наиболее ярких клипов, с которыми Тимберлейк покорил слушателей по всему миру: