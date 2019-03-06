Опра Уинфри взяла интервью у героев фильма «Покидая Неверлэнд», обвинивших Майкла Джексона в педофилии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Опра Уинфри

Семья поп-короля осудила фильм «Покидая Неверлэнд», отказавшись считать его документальным и отвергнув обвинения

В начале марта канал HBO показал документальный фильм «Покидая Неверлэнд» (Leaving Neverland), который месяцем ранее привлек к себе внимание на фестивале «Сандэнс» в американском Парк-Сити. Героями фильма стали Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак, обвинившие покойного Майкла Джексона в педофилии. Опра Уинфри пригласила их в эфир своего телешоу, чтобы обсудить истории, рассказанные в ленте.

В качестве зрителей в студию были приглашены люди, пережившие насилие. Перед ними Робсон и Сейфчак отвечали на вопросы ведущей, объясняли, почему долгие годы молчали и лишь во взрослом возрасте решились обнародовать ужасные подробности.

По словам Робсона, в детстве он не понимал, что стал жертвой насилия. Сейфчак добавил, что Майкл Джексон пугал его последствиями, которые могут наступить, если кто-то узнает о произошедшем.

Опра Уинфри спросила героев программы: простили ли они своих матерей, позволивших им регулярно бывать в поместье Майкла Джексона?

«Нет. Сейчас я пытаюсь научиться общаться с мамой, пытаюсь убедить ее обратиться за помощью. Если ты не можешь помочь себе, то не можешь помочь и другим. Ей нужно работать над своими проблемами, чтобы понять, что произошло»,- сказал Сейфчак.

Семья Джексона осудила фильм «Покидая Неверлэнд», отказавшись считать его документальным и отвергнув обвинения. Представители семьи покойной поп-звезды назвали героев фильма лжецами, а против HBO подали иск.

Джерело: Spletnik