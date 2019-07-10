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    Жизнь

    Опубликован первый трейлер фильма «Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго»

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    Опубликован первый трейлер фильма «Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго»

    Украинская премьера фильма состоится на ОМКФ

    В сети появился первый трейлер украинского фильма «Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго». Об этом сообщается на странице Госкино в Фейсбуке.

    Отмечается, что украинская премьера ленты режиссера Надежды Парфан состоится уже 18 июля, в рамках конкурсной программы европейских документальных фильмов 10-го Одесского кинофестиваля.

    «После успешного путешествия зарубежными фестивалями «Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго» наконец поборется за победу на фестивале в Украине. Желаю создателям успешной премьеры на ОМКФ!», - прокомментировал председатель Госкино Филипп Ильенко.

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    ОМКФ трейлер
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