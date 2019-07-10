Опубликован первый трейлер фильма «Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго»
Украинская премьера фильма состоится на ОМКФ
В сети появился первый трейлер украинского фильма «Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго». Об этом сообщается на странице Госкино в Фейсбуке.
Отмечается, что украинская премьера ленты режиссера Надежды Парфан состоится уже 18 июля, в рамках конкурсной программы европейских документальных фильмов 10-го Одесского кинофестиваля.
«После успешного путешествия зарубежными фестивалями «Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго» наконец поборется за победу на фестивале в Украине. Желаю создателям успешной премьеры на ОМКФ!», - прокомментировал председатель Госкино Филипп Ильенко.
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