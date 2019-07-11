Особняк Мэрилин Монро выставлен на продажу за $115 миллионов (фото)



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Мэрилин Монро instagram.com/marilynmonroe/

В 2017 году там состоялся шумный бранч премии «Грэмми», который посетили Джей-Зи, Рианна, Ник Джонас и многие другие звезды

Знаменитый дом, в котором Мэрилин Монро когда-то часто бывала, ищет нового хозяина! Стало известно, что особняк общей площадью около 1 130 квадратных метров был выставлен на продажу за $115 миллионов. Дом был построен еще в 1930-х по проекту архитектора Роберта Д. Фаркуара.

Особняк с большой историей оснащен девятью спальнями и десятью ванными комнатами. Дом украшен мраморными каминами, хрустальными люстрами и позолоченными светильниками. В трехэтажной вилле также есть подвал и лифт. На территории участка есть гостевой дом, отдельное помещение для проживания персонала и большой бассейн.

Хозяевами дома были актер Тони Кертис и американский поп-рок-дуэт супругов Сонни Боно и Шер. Сейчас же, пока дом ищет своего нового хозяина, в нем периодически проводятся различные мероприятия. К примеру, в 2017 году там состоялся шумный бранч премии «Грэмми», который посетили Джей-Зи, Рианна, Ник Джонас и многие другие звезды.