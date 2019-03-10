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    Жизнь

    От Меган Маркл уходит уже третья помощница за несколько месяцев

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    Меган Маркл - От Меган Маркл уходит уже третья помощница за несколько месяцев
    Меган Маркл

    На этот раз заявление об отставке подала «правая рука» герцогини Сассекской Эми Пикерилл.

    На фоне слухов о тяжелом характере Меган Маркл и ее конфликте с супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон от бывшей актрисы уходит еще одна ее помощница. Заявление об отставке подала Эми Пикерилл - личная советница и «правая рука» беременной герцогини.

    В Кенсингтонском дворце 32-летняя Пикерилл проработала около года. Причина, по которой Эми покидает свой пост, неизвестна. Источник, близкий к королевской семье, заверил журналистов, что помощница остается с Маркл в хороших отношениях. Она пробудет на должности до самых родов жены принца Гарри и даже успеет помочь ей с ребенком.

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    на весь екран згорнути
    От Меган Маркл уходит уже третья помощница за несколько месяцев
    От Меган Маркл уходит уже третья помощница за несколько месяцев
    От Меган Маркл уходит уже третья помощница за несколько месяцев
    От Меган Маркл уходит уже третья помощница за несколько месяцев
    От Меган Маркл уходит уже третья помощница за несколько месяцев
    От Меган Маркл уходит уже третья помощница за несколько месяцев
    От Меган Маркл уходит уже третья помощница за несколько месяцев
    От Меган Маркл уходит уже третья помощница за несколько месяцев
    От Меган Маркл уходит уже третья помощница за несколько месяцев
    От Меган Маркл уходит уже третья помощница за несколько месяцев
    От Меган Маркл уходит уже третья помощница за несколько месяцев
    От Меган Маркл уходит уже третья помощница за несколько месяцев
    От Меган Маркл уходит уже третья помощница за несколько месяцев
    От Меган Маркл уходит уже третья помощница за несколько месяцев
    От Меган Маркл уходит уже третья помощница за несколько месяцев
    От Меган Маркл уходит уже третья помощница за несколько месяцев
    От Меган Маркл уходит уже третья помощница за несколько месяцев
    От Меган Маркл уходит уже третья помощница за несколько месяцев
    От Меган Маркл уходит уже третья помощница за несколько месяцев
    От Меган Маркл уходит уже третья помощница за несколько месяцев
    От Меган Маркл уходит уже третья помощница за несколько месяцев
    От Меган Маркл уходит уже третья помощница за несколько месяцев

    В обязанности Эми Пикерилл входила помощь с благотворительными проектами жены принца и составление списка ее ежедневных дел. Также помощница вела всю корреспонденцию герцогини. Ранее женщина уже получала должность при дворе, она была организатором брифингов и встреч принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Однако общественность подозревала Эми в несобранности, поскольку внук королевы Елизаветы II допускал на таких мероприятиях много ошибок, сообщал портал Celebdirtylaundry.

     

    Меган Маркл
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