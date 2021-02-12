От рака умер 23-кратный обладатель премии «Грэмми»

Музыканту было 79 лет

9 февраля умер американский джазовый пианист и композитор Чик Кориа. Ему было 79 лет.

«С величайшей грустью мы сообщаем, что 9 февраля Чик Кориа умер в возрасте 79 лет от редкой формы рака, который был диагностирован лишь недавно», — сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте исполнителя.

В конце 1960-х годов Кориа выступал в коллективе Майлза Дэвиса и стал одним из пионером стиля джаз-фьюжн. В 1972 году музыкант основал свою группу Return To Forever.

За свою карьеру он выпустил более 80 альбомов и был удостоен 23 премий «Грэмми». Наиболее известные работы Кориа — Spain, 500 Miles High, и Windows. А последнюю песню — Plays — Кориа представил в сентябре прошлого года.

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