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    Жизнь

    От рака умер 23-кратный обладатель премии «Грэмми»

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    Американский джазовый пианист и композитор Чик Кориа - От рака умер 23-кратный обладатель премии «Грэмми»
    Американский джазовый пианист и композитор Чик Кориа

    Музыканту было 79 лет

    9 февраля умер американский джазовый пианист и композитор Чик Кориа. Ему было 79 лет.

    «С величайшей грустью мы сообщаем, что 9 февраля Чик Кориа умер в возрасте 79 лет от редкой формы рака, который был диагностирован лишь недавно», — сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте исполнителя.

    В конце 1960-х годов Кориа выступал в коллективе Майлза Дэвиса и стал одним из пионером стиля джаз-фьюжн. В 1972 году музыкант основал свою группу Return To Forever.

    За свою карьеру он выпустил более 80 альбомов и был удостоен 23 премий «Грэмми». Наиболее известные работы Кориа — Spain, 500 Miles High, и Windows. А последнюю песню — Plays — Кориа представил в сентябре прошлого года.

    Ранее «Скотч» показывал последнее видео с Марадоной, где он с трудом обращается к врачу.

    На кадрах он находится рядом с бывшей возлюбленной Вероникой Охедой, а на заднем плане видно его кухарку.

    Чемпион мира 1986 года ел суп и невнятно, подбирая слова, обратился к своему врачу Леопольдо Луке. Марадона заявил, что все в порядке, несмотря на то что его голова все еще была перевязана.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес умер
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