«Из-за большой любви». Жена рэпера Энди Картрайта рассказала, почему расчленила мужа



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Рэпер Энди Картрайт

По словам женщины, она хотела избавиться от останков, а всем сообщить, что Энди загадочно исчез

Поздно вечером 29 июля в одной из квартир Петербурга правоохранители обнаружили тело известного рэпера Энди Картрайта из Нежина (настоящее имя - Александр Юшко).

36-летняя жена Энди Марина сразу пояснила, что таким образом она решила скрыть факт его смерти от поклонников и добавила, что сделала это «из-за большой любви». Уже известно, что после того, как Энди скончался, она расчленила тело музыканта и расфасовала его в пять мусорных мешков. Марина думала избавиться от останков, но после того, как они пролежали в квартире четыре дня, решила во всем признаться сначала своему адвокату, а затем и сыщикам.

Девушка рассказала, что последнее время Александр Юшко пребывал в тяжелом расположении духа. У него были на то причины. Во время пандемии коронавируса музыкант потерял работу. Он постоянно был в плохом настроении, чувствовал упадок сил и пребывал в состоянии меланхолии. Все это, по словам Марины Юшко, довело мужа до иглы.

Закладчики якобы устраивали свои тайники с опасным зельем прямо у них в подъезде. Поэтому Энди даже не нужно было никуда ехать за очередной дозой. Но в какой-то момент сердце не выдержало…

«Она разрубила его, по ее словам, из-за великой любви, потому что не хотела позорной памяти для своего мужа. У нее такое видение случившегося», — резюмировал собеседник «Комсомольской правде».

Но Марина Юшко не смогла справиться с потрясением. Сначала набрала номер своего адвоката, а потом позвонила в полицию. Теперь ее ожидает проверка на детекторе лжи. И если экспертиза подтвердит, что Энди Картрайт действительно умер от передозировки наркотиков, жена рэпера может избежать тюрьмы.

Ранее «Скотч» писал, как девушка с татуировками по всему телу показала старый снимок с «чистой» кожей.

Так, блогерша с более чем 100 татуировок призвала поклонников делать со своим телом все, что им захочется, несмотря на мнение общественности.

«Не позволяйте незнакомым людям заставить вас сдаться или стать такими, как все», — высказалась Люк и добавила, что внешний вид не влияет на внутренний мир человека.