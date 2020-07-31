  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради детей

    • Розсилка
    Брэд Питт и Анджелина Джоли - Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради детей
    Брэд Питт и Анджелина Джоли

    Экс-супруги решили заниматься совместным воспитанием детей.

    Звездных актеров чаще стали замечать вместе в Лос-Анджелесе. Экс-супруги все больше времени проводят вместе и занимаются воспитанием детей. Некоторые американские журналисты считают, что актеры могут восстановить отношения.

    Однако Entertainment Tonight пишет, что Брэд и Анджелина не планируют воссоединяться. Вместе они проводят время только из-за детей, самым младшим из которых, близнецам Вивьену и Ноксу, 11 лет.

    Свадьба Анджелины Джоли и Брэда Питта состоялась в 2014 году, хотя в отношениях пара была с 2005-го. Но в 2016-м союз распался. Супруги общались только через адвокатов. Чтобы пережить сложный этап, актриса обращалась к помощи психологов.

    Ранее «Скотч» писал, как девушка с татуировками по всему телу показала старый снимок с «чистой» кожей.

    Так, блогерша с более чем 100 татуировок призвала поклонников делать со своим телом все, что им захочется, несмотря на мнение общественности.

     «Не позволяйте незнакомым людям заставить вас сдаться или стать такими, как все», — высказалась Люк и добавила, что внешний вид не влияет на внутренний мир человека.

     Читайте также: Забавные фото гигантских животных, реальный размер можно оценить лишь в сравнении
    знаменитости актриса самые сексуальные шоу-бизнес семья
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ