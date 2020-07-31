Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради детей



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Брэд Питт и Анджелина Джоли

Экс-супруги решили заниматься совместным воспитанием детей.

Звездных актеров чаще стали замечать вместе в Лос-Анджелесе. Экс-супруги все больше времени проводят вместе и занимаются воспитанием детей. Некоторые американские журналисты считают, что актеры могут восстановить отношения.

Однако Entertainment Tonight пишет, что Брэд и Анджелина не планируют воссоединяться. Вместе они проводят время только из-за детей, самым младшим из которых, близнецам Вивьену и Ноксу, 11 лет.

Свадьба Анджелины Джоли и Брэда Питта состоялась в 2014 году, хотя в отношениях пара была с 2005-го. Но в 2016-м союз распался. Супруги общались только через адвокатов. Чтобы пережить сложный этап, актриса обращалась к помощи психологов.

Ранее «Скотч» писал, как девушка с татуировками по всему телу показала старый снимок с «чистой» кожей.

Так, блогерша с более чем 100 татуировок призвала поклонников делать со своим телом все, что им захочется, несмотря на мнение общественности.

«Не позволяйте незнакомым людям заставить вас сдаться или стать такими, как все», — высказалась Люк и добавила, что внешний вид не влияет на внутренний мир человека.