Отец Бритни Спирс хочет продлить над ней опеку



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Последние недели поклонники Бритни Спирс следят за судебными разбирательствами между ней и ее отцом

Издание TMZ выяснило, что пока певица наслаждается отдыхом в компании возлюбленного Сэма Асгари, Джейми Спирс через суд пытается продлить опеку еще в трех штатах.

Пару недель назад 37-летняя певица при поддержке матери начала процесс борьбы за финансовую и личную независимость, однако ее отца такой расклад не устроил. Согласно документам, которые Джейми Спирс подал в суд, он намерен расширить охват своего влияния еще в трех штатах: Флориде, Луизиане и Гавайях. Хотя, по словам инсайдеров, звезда не собирается в ближайшее время выезжать за пределы Калифорнии, ее отец переживает, что кто-то из освободительного движения поможет Бритни вырваться из-под его опеки. К удивлению таблоидов, Джейми Спирс не включил в свой список Неваду. Это значит, что ни он, ни команда звезды не ждут ее возвращения на сцену Лас-Вегаса.

А вот сама Бритни заявила другое: при последней встрече с папарацци она заверила их, что обязательно возобновит свое шоу и снова начнет давать концерты. Когда это случится — неизвестно, поскольку звезде еще предстоит пройти психологическую проверку у независимого специалиста, назначенного судом, и в сентябре явиться на следующее заседание.

Джерело: popcornnews