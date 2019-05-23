Светлана Лобода заговорила на немецком языке



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Светлана Лобода

35-летняя певица пожелала подписками доброго утра на немецком

Светлана Лобода опубликовала интересный кадр. На нем звезда позировала в поле в черном купальнике, состоящем из кожаного топа-бикини и высоких трикотажных плавок с ремнем. Свой образ звезда дополнила узкими солнцезащитными очками и украшениями — серебряными и золотыми цепочками с кулонами.

Подписчики обратили внимание не только на стильный look Светланы, но и на ее подпись к фото на немецком языке: «Guten Morgen».

«Сейчас ей Тилль устроит гутен морген», «Светлана, а что это вы на немецкий перешли», «Тиллю повезло», «Светлана, такая вы невероятная красотка», «У вас просто потрясающая фигура».

Напомним. что в конце мая прошлого года Светлана Лобода во второй раз стала мамой. Певица родила девочку в Лос-Анджелесе, в клинике Cedars-Sinai Medical Center. Она назвала ее Тильдой. Малышка появилась на свет в 3 килограмма весом и ростом 48 сантиметров. Светлана не рассказывает подробности рождения дочери. Поклонники предполагают, что отцом ребенка является фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Музыкант забирал певицу из больницы, когда ей удалили камень в почке.