Отмечая 30-летний юбилей: Билык похвасталась подаренным другом суперкаром



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Ирина Билык

Популярная в 90-х певица празднует двойной юбилей

«Украинская Мадонна» Ирина Билык отмечает особенную дату – 30 лет на сцене. Об этом певица сообщила в своем Инстаграме, хвастаясь подарком, автомобилем Tesla, который получила от мужчины, в честь 30-летия дружбы с ним.

Прильнув к новенькому автомобилю, певица горячо поблагодарила друга за тепло, доброту и выразила надежду, что с годами их дружба будет только крепнуть.

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«Я больше люблю дарить подарки, чем получать, но в этом году особенная дата: ровно 30 лет как я пою для вас, мои любимые! А еще в этом же году исполняется 30 лет нашей теплой дружбы с Валерием. Это очень большой срок. Для некоторых - целая жизнь. Я от всего сердца хочу поблагодарить тебя за этот нереально крутой подарок, за поддержку, доброту и мои счастливые улыбки. Мне немного неловко говорить о таких подарках в сети, но я уверена, что мои подписчики меня поймут. Это только маленькая доля благодарности, которую я могу выразить тебе, мой дорогой друг. Я очень дорожу тобой и искренне надеюсь, что наша дружба будет только крепнуть с годами. Обнимаю тебя! Спасибо!», - подписала фото Ирина.

Удивленные фанаты тотчас же начали поздравлять Билык: кто с дорогущим подарком, кто с юбилеем пребывания на сцене. А некоторые фанаты выразили непреодолимое желание и себе заиметь такого друга.

«Вау! Ничего себі! Уже 30?! я знаю почти все песни на память», «Лучшим лучшее! Поздравляю!», «Я тоже такую дружоньку хочу», «Как приятно отдирать такой большой бант», «Вы заслуживаете, Ирочка, поздравляю!!! Круто очень», – пишут восторженные поклонники Ирины Билык.