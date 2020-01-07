Отправляла обнаженные фото: 20-летняя американка заработала $350 тысяч на борьбу с пожарами в Австралии



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20-летняя Кейлен Уорд прославилась эпатажной акцией

Девушка решила необычным способом помочь животным, пострадавшим в результате масштабных пожаров в Австралии

Жительница Лос-Анджелеса, 20-летняя Кейлен Уорд утверждает, что ее очень обеспокоила природная катастрофа на Зеленом континенте. «Я видела посты в Twitter об австралийских пожарах, и была очень огорчена тем, что никто не делал пожертвования», - заявила Кейлен.

Модель решила сделать благотворительную акцию. 3 января Уорд написала в Twitter, что любой, кто отправит квитанцию, подтверждающую, что он пожертвовал как минимум 10 долларов одной из австралийских благотворительных организаций, получит от нее обнаженные фото.

Пост «голого филантропа» (как называет себя Кейлен) собрал более 40 тысяч ретвитов. Через несколько минут после его публикации американке написали сотни людей. Они прислали ей свои квитанции, чтобы доказать, что они действительно выполнили уговор и хотят получить обещанное вознаграждение. В результате модель быстро собрала более 500 тысяч австралийских долларов (около 350 тысяч долларов США) для пострадавших от бушующих в Австралии лестных пожаров, сообщает Daily Mail.

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