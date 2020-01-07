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    Шоу-биз

    Леди Гага рассказала об изнасиловании в 19 лет

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    &laquo;Я неоднократно подвергалась насилию, когда мне было 19, что, в результате, послужило развитием посттравматического стрессового расстройства&raquo;, &ndash; заявила Леди Гага - Леди Гага рассказала об изнасиловании в 19 лет
    «Я неоднократно подвергалась насилию, когда мне было 19, что, в результате, послужило развитием посттравматического стрессового расстройства», – заявила Леди Гага

    Имя насильника американская звезда не назвала, но добавила, что он был знакомым из ее детства

    33-летняя певица Леди Гаги давала интервью популярной телеведущей Опре Уинфри в субботу, 4 января, когда внезапно рассказала о последствиях многочисленных насильственных действий, применённых по отношению к ней в начале ее карьеры, когда девушке было всего 19 лет. Имя насильника Гага не назвала, но добавила, что он был знакомым из ее детства.

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    Леди Гага рассказала об изнасиловании в 19 лет
    Леди Гага рассказала об изнасиловании в 19 лет
    Леди Гага рассказала об изнасиловании в 19 лет
    Леди Гага рассказала об изнасиловании в 19 лет
    Леди Гага рассказала об изнасиловании в 19 лет
    Леди Гага рассказала об изнасиловании в 19 лет
    Леди Гага рассказала об изнасиловании в 19 лет
    Леди Гага рассказала об изнасиловании в 19 лет
    Леди Гага рассказала об изнасиловании в 19 лет
    Леди Гага рассказала об изнасиловании в 19 лет

     «Я неоднократно подвергалась насилию, когда мне было 19, что, в результате, послужило развитием ПТСР (посттравматического стрессового расстройства), которое не было проработано мной», – заявила Леди Гага.

    «Я стала звездой внезапно, путешествовала по миру, перемещаясь от гостиничного номера к гаражу, к лимузину и к сцене, и никогда не касалась тех событий, пока внезапно не начала испытывать интенсивную боль по всему телу, чувства были схожи с теми, которые я испытывала после изнасилования», – добавила Гага.

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