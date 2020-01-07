Леди Гага рассказала об изнасиловании в 19 лет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Я неоднократно подвергалась насилию, когда мне было 19, что, в результате, послужило развитием посттравматического стрессового расстройства», – заявила Леди Гага

Имя насильника американская звезда не назвала, но добавила, что он был знакомым из ее детства

33-летняя певица Леди Гаги давала интервью популярной телеведущей Опре Уинфри в субботу, 4 января, когда внезапно рассказала о последствиях многочисленных насильственных действий, применённых по отношению к ней в начале ее карьеры, когда девушке было всего 19 лет. Имя насильника Гага не назвала, но добавила, что он был знакомым из ее детства.

«Я неоднократно подвергалась насилию, когда мне было 19, что, в результате, послужило развитием ПТСР (посттравматического стрессового расстройства), которое не было проработано мной», – заявила Леди Гага.

«Я стала звездой внезапно, путешествовала по миру, перемещаясь от гостиничного номера к гаражу, к лимузину и к сцене, и никогда не касалась тех событий, пока внезапно не начала испытывать интенсивную боль по всему телу, чувства были схожи с теми, которые я испытывала после изнасилования», – добавила Гага.

Читайте также: Олег Винник и Александр Пономарев записали колядку к Рождеству