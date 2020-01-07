Мексика, Бали, домашний уют: где украинские звезды встретили Рождество (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

7 января украинцы празднуют Рождество по юлианскому календарю

Украинские знаменитости по-разному отметили религиозный праздник

Сегодня много украинцев празднуют Рождество по юлианскому календарю. Кутья, колядки, семейный ужин – неотъемлемые атрибуты этого праздника. Звезды шоу-бизнеса поддержали украинские традиции, поздравив фанатов на своих страницах в Инстаграме.

Популярный украинский певец Дзидзьо поделился фото на котором позирует в вышиванке с огромной тарелкой кути в руках.

«Дай Боже добрый вечер», - пожелал певец.

Украинская певица Ната Жижченко, известна по творческому псевдониму Onuka, как всегда отметилась трогательным и одновременно мотивирующим поздравлением. Звезда украинской электронной сцены пожелала разжигать огонь в своих сердцах.

«И вот день, когда я снова ловлю себя на мысли, что по-детски верю в чудо. Чистое и честное. С Рождеством! И даже когда теряете надежду, опускаете руки или падаете духом, из последних искр разжигайте огонь в своих сердцах. Пусть его тепло согревает вас и ваших родных. Светлого и веселого праздника!», - написала Ната.

Многие другие украинские звезды решили провести праздничные выходные за границцей: потап и Настя в Мексике, кулинар-ведущий Эктор Хименес-Браво в Израиле, Слава «НеАнгел» Каминская на Бали.

Читайте также: Олег Винник и Александр Пономарев записали колядку к Рождеству