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    Жизнь

    Озвучена приблизительная стоимость автопарка британской королевской семьи

    • Розсилка
    Елизавета ІІ - Озвучена приблизительная стоимость автопарка британской королевской семьи
    Елизавета ІІ

    Определена также самая любимая марка автомобиля у семьи Елизаветы II.

    В автопарке британской короны насчитывается порядка трех дюжин автомобилей, чья общая стоимость составляет порядка $13,5 миллионов. При этом в собственности самой королевы находятся 25 автомобилей. Семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма принадлежат шесть машин, а Гарри и Меган пять. Имеется несколько автомобилей и у принца Чарльза с Камиллой.

    При этом все члены королевской семьи питают особую слабость к автомобилям марки Range Rover. Именно на внедорожнике этого бренда Елизавета II была замечена без ремня безопасности, а ее супруг попал в аварию. Кроме этого Кейт и Уильям забирали на таком джипе принца Луи, а Гарри и Меган периодически выезжают на Range Rover или Land Rover.

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    Озвучена приблизительная стоимость автопарка британской королевской семьи
    Озвучена приблизительная стоимость автопарка британской королевской семьи
    Озвучена приблизительная стоимость автопарка британской королевской семьи
    Озвучена приблизительная стоимость автопарка британской королевской семьи
    Озвучена приблизительная стоимость автопарка британской королевской семьи
    Озвучена приблизительная стоимость автопарка британской королевской семьи
    Озвучена приблизительная стоимость автопарка британской королевской семьи
    Озвучена приблизительная стоимость автопарка британской королевской семьи
    Озвучена приблизительная стоимость автопарка британской королевской семьи
    Озвучена приблизительная стоимость автопарка британской королевской семьи
    Озвучена приблизительная стоимость автопарка британской королевской семьи
    Озвучена приблизительная стоимость автопарка британской королевской семьи
    Озвучена приблизительная стоимость автопарка британской королевской семьи
    Озвучена приблизительная стоимость автопарка британской королевской семьи
    Озвучена приблизительная стоимость автопарка британской королевской семьи
    Озвучена приблизительная стоимость автопарка британской королевской семьи

    Кроме этого, в автопарке королевы есть винтажный Bentley и Bentley Mulsanne. При этом, что примечательно, Елизавета II, если речь не о публичных мероприятиях, ездит за рулем сама, у нее нет личного шофера и…прав.

    Принц Уильям, когда ездит один, выбирает более спортивные автомобили, такие как Audi R8 и Jaguar XJ. Во время важных визитов он может воспользоваться и пуленепробиваемым Bentley. Кроме этого, в его распоряжении есть Audi A3 и Aston Martin, а также скромный Volkswagen Golf, пишет Cheatsheet.

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    Кейт Миддлтон Принц Уильям
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