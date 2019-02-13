Озвучена приблизительная стоимость автопарка британской королевской семьи



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Елизавета ІІ

Определена также самая любимая марка автомобиля у семьи Елизаветы II.

В автопарке британской короны насчитывается порядка трех дюжин автомобилей, чья общая стоимость составляет порядка $13,5 миллионов. При этом в собственности самой королевы находятся 25 автомобилей. Семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма принадлежат шесть машин, а Гарри и Меган пять. Имеется несколько автомобилей и у принца Чарльза с Камиллой.

При этом все члены королевской семьи питают особую слабость к автомобилям марки Range Rover. Именно на внедорожнике этого бренда Елизавета II была замечена без ремня безопасности, а ее супруг попал в аварию. Кроме этого Кейт и Уильям забирали на таком джипе принца Луи, а Гарри и Меган периодически выезжают на Range Rover или Land Rover.

Кроме этого, в автопарке королевы есть винтажный Bentley и Bentley Mulsanne. При этом, что примечательно, Елизавета II, если речь не о публичных мероприятиях, ездит за рулем сама, у нее нет личного шофера и…прав.

Принц Уильям, когда ездит один, выбирает более спортивные автомобили, такие как Audi R8 и Jaguar XJ. Во время важных визитов он может воспользоваться и пуленепробиваемым Bentley. Кроме этого, в его распоряжении есть Audi A3 и Aston Martin, а также скромный Volkswagen Golf, пишет Cheatsheet.



