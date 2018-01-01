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    Папа Римский обвенчал бортпроводников прямо во время рейса. Опубликованы фото

    Супруги не смогли обвенчаться раньше из-за землетрясения
    Во время перелета между городами в Чили Папа Римский Франциск совершил церемонию венчания двух бортпроводников прямо на борту самолёта. К понтифику подошли Паула Подест и Карлос Чуффарди, которые объяснили, что уже женаты, однако не успели обвенчаться. Зафиксировать свой брак в церкви им не удалось в связи с тем, что храм, в котором должна была
    • Сьогодні, 10:31
    • Розсилка
    Папа Римский венчает двух бортпроводников
    Папа Римский венчает двух бортпроводников

    Супруги не смогли обвенчаться раньше из-за землетрясения

    Во время перелета между городами в Чили Папа Римский Франциск совершил церемонию венчания двух бортпроводников прямо на борту самолёта. К понтифику подошли Паула Подест и Карлос Чуффарди, которые объяснили, что уже женаты, однако не успели обвенчаться.

    Зафиксировать свой брак в церкви им не удалось в связи с тем, что храм, в котором должна была пройти церемония, разрушилась в результате землетрясения в 2010 году.

    При этом свидетелями выступили другие сотрудники авиакомпании, которые присутствовали в тот момент на борту. Последние составили брачное свидетельство, которое подписали Паула с Карлосом, а также глава католической церкви.

    Джерело: tjournal.ru

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