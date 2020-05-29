Кристофер Нолан взорвал на съемках фильма настоящий самолет. Так оказалось дешевле



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Подсчитав расходы на компьютерную графику, режиссер решил купить списанный «Боинг» — Нолан называет его «спонтанной покупкой»

На съемках своего нового фильма «Довод» режиссер Кристофер Нолан решил взорвать настоящий самолет, потому что это оказалось дешевле компьютерной графики.

Изначально покупать самолет никто не собирался — Нолан планировал снять эту сцену с помощью миниатюр и графики. Но когда все подсчитали, оказалось, что взорвать настоящий самолет будет дешевле.

К тому же когда съемочная группа искала подходящие локации для съемок в городе Викторвилл, штат Калифорния, там нашли множество списанных самолетов. Один из «Боингов» и был приобретен для съемок соответствующей сцены.

Эпизод горящего «Боинга» можно увидеть и в недавно вышедшем трейлере картины на самых последних секундах.

О съемках этой сцены рассказал в интервью Cinema Blend актер Джон Дэвид Вашингтон, исполнивший одну из главных ролей.

«Это было потрясающе! Мы радовались и кричали «Ура». То, что вы видите на экране, действительно произошло — той ночью, когда я был на съемках», — поделился он.

«Довод» должен был выйти на экраны 17 июля 2020 года. Перенесут его премьеру или нет — пока неизвестно.