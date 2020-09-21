Парень делал новое тату каждые три месяца и показал результат через 17 лет (фото)



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Дэниел гордится своими татуировками и не жалеет ни об одной из них

Татуировки — отличная возможность самовыражения. Но подходить к ним нужно с умом, а значит, после того, как будет пройдена отметка в 18 лет. Быть может, именно поэтому многие и ждут своего совершеннолетия?

Юность 35-летнего владельца тату-салона и музыканта из Германии Дэниела Гана не отличалась главенством бунтарского духа. Мужчина рос спокойным и тихим подростком, избегал шумных компаний и вредных привычек и никогда не доставлял проблем своей семье. Однако юношеский максимализм взял свое, когда парню исполнилось 18 лет. Именно в этом возрасте у него проснулся интерес к музыке и татуировкам.

Первой татуировкой Дэниела стала надпись «Нет наркотикам», которая отражала его негативное отношение к запрещенным веществам. Но на этом парень решил не останавливаться, и набивать новую татуировку каждые три месяца!

Теперь узнать Дэниела совсем непросто, потому что даже его лицо полностью покрыто татуировками. Сейчас Дэниелу 35 лет, и у него уже 60 татуировок. Не ясно, как долго Дэниел еще сможет придерживаться намеченного плана и набивать все новые татуировки, ведь свободными от рисунков у него остались только ступни!

По словам парня, самыми болезненными местами на теле для него стали ладони и тыльная сторона колен

Как владельцу салона, все татуировки Дэниела обошлись ему в 5 тысяч евро. Но полноценная стоимость подобной работы составляет не меньше 50 тысяч евро!

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.