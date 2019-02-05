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    Жизнь

    Парень так сильно спорил с охраной ресторана, что загорелись штаны (видео)

    • Розсилка
    Скриншот видео - Парень так сильно спорил с охраной ресторана, что загорелись штаны (видео)
    Скриншот видео

    В Филадельфии посетитель ресторана никак не хотел уходить из понравившегося заведения

    Пользователь твиттера Пэт Такни опубликовал видео, вызвавшее кучу обсуждений в соцсетях. На запись попало окончание конфликта мужчины, имя которого неизвестно, и двух охранников ресторана Jim’s Steaks.

    Как рассказал Такни Fox29, парень засиделся в заведении и отказывался уходить, так что в итоге охране пришлось выдворять его силой.

    Видео стартует с момента, когда клиент уже пытается встать с дороги, а один из охранников мешает ему это сделать.

    Затем мужчине все-таки удается встать, и он вроде бы хочет ретироваться, но тут второй охранник достает электрошокер и стреляет бывшему клиенту в ногу. Мгновение спустя происходит очень тёмная магия: штаны мужчины загораются.

    Что именно произошло, пока неизвестно, но многие пользователи уверены, что магия здесь ни при чем. Они считают, что причиной небольшого пожара стал предмет в заднем кармане парня, в который умудрился попасть охранник.

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