Парень так сильно спорил с охраной ресторана, что загорелись штаны (видео)



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Скриншот видео

В Филадельфии посетитель ресторана никак не хотел уходить из понравившегося заведения

Пользователь твиттера Пэт Такни опубликовал видео, вызвавшее кучу обсуждений в соцсетях. На запись попало окончание конфликта мужчины, имя которого неизвестно, и двух охранников ресторана Jim’s Steaks.

Как рассказал Такни Fox29, парень засиделся в заведении и отказывался уходить, так что в итоге охране пришлось выдворять его силой.

Видео стартует с момента, когда клиент уже пытается встать с дороги, а один из охранников мешает ему это сделать.

Затем мужчине все-таки удается встать, и он вроде бы хочет ретироваться, но тут второй охранник достает электрошокер и стреляет бывшему клиенту в ногу. Мгновение спустя происходит очень тёмная магия: штаны мужчины загораются.

Что именно произошло, пока неизвестно, но многие пользователи уверены, что магия здесь ни при чем. Они считают, что причиной небольшого пожара стал предмет в заднем кармане парня, в который умудрился попасть охранник.