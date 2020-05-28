Парикмахер отказывается прятать седину клиенток, а наоборот — заставляет ей гордиться (фото)



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Джек специализируется на особом окрашивании. Мужчина подбирает цвет под седину клиентки и делает так, чтобы между ними не было видно разницы

Тренды на натуральность и естественность приходят во все сферы жизни — в том числе и в парикмахерскую. Если раньше клиентки салонов приходили туда, чтобы закрасить седые пряди, то теперь наоборот - они полностью подгоняют цвет волос под свою седину. Настоящий специалист в этом деле - парикмахер-колорист из Калифорнии Джек Мартин. Он заработал такую популярность в сети, что благодаря этому даже нашёл себе звёздных клиенток - Джейн Фонду и Шэрон Осборн.

Джек Мартин — парикмахер-колорист из Калифорнии. Джек специализируется на особом окрашивании. Мужчина подбирает цвет под седину клиентки и делает так, чтобы между ними не было видно разницы. Благодаря работе мастера женщины могут забыть о постоянном подкрашивании корней. Кроме того, они перестают прятать свою седину, а наоборот — выставляют её напоказ

Как рассказал мастер изданию Vanity Fair, когда к нему пыталась записаться Джейн Фонда, он ответил, что очень занят. И это была не попытка набить себе цену — у такого ответа есть веские причины.

«Мне сложно отменить встречи с другими клиентками, потому что многие из них приезжают из других штатов и стран, они оплачивают депозит, бронируют отели и перелёты»,.

Благодаря этому женщины могут оценить, как они будут выглядеть с полностью седыми волосами. Важную роль играет и отращивание корней — перед окрашиванием у клиентки должно быть 8-10 сантиметров своих волос. Джек считает, что если она может ходить с таким количеством седины, то и полное окрашивание её не испугает.