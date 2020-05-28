  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Парикмахер отказывается прятать седину клиенток, а наоборот — заставляет ей гордиться (фото)

    • Розсилка
    Парикмахер отказывается прятать седину клиенток, а наоборот — заставляет ей гордиться (фото)

    Джек специализируется на особом окрашивании. Мужчина подбирает цвет под седину клиентки и делает так, чтобы между ними не было видно разницы

    Тренды на натуральность и естественность приходят во все сферы жизни — в том числе и в парикмахерскую. Если раньше клиентки салонов приходили туда, чтобы закрасить седые пряди, то теперь наоборот - они полностью подгоняют цвет волос под свою седину. Настоящий специалист в этом деле - парикмахер-колорист из Калифорнии Джек Мартин. Он заработал такую популярность в сети, что благодаря этому даже нашёл себе звёздных клиенток - Джейн Фонду и Шэрон Осборн.

    Джек Мартин — парикмахер-колорист из Калифорнии. Джек специализируется на особом окрашивании. Мужчина подбирает цвет под седину клиентки и делает так, чтобы между ними не было видно разницы. Благодаря работе мастера женщины могут забыть о постоянном подкрашивании корней. Кроме того, они перестают прятать свою седину, а наоборот — выставляют её напоказ

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Парикмахер отказывается прятать седину клиенток, а наоборот — заставляет ей гордиться (фото)
    Парикмахер отказывается прятать седину клиенток, а наоборот — заставляет ей гордиться (фото)
    Парикмахер отказывается прятать седину клиенток, а наоборот — заставляет ей гордиться (фото)
    Парикмахер отказывается прятать седину клиенток, а наоборот — заставляет ей гордиться (фото)
    Парикмахер отказывается прятать седину клиенток, а наоборот — заставляет ей гордиться (фото)
    Парикмахер отказывается прятать седину клиенток, а наоборот — заставляет ей гордиться (фото)
    Парикмахер отказывается прятать седину клиенток, а наоборот — заставляет ей гордиться (фото)
    Парикмахер отказывается прятать седину клиенток, а наоборот — заставляет ей гордиться (фото)
    Парикмахер отказывается прятать седину клиенток, а наоборот — заставляет ей гордиться (фото)
    Парикмахер отказывается прятать седину клиенток, а наоборот — заставляет ей гордиться (фото)
    Парикмахер отказывается прятать седину клиенток, а наоборот — заставляет ей гордиться (фото)
    Парикмахер отказывается прятать седину клиенток, а наоборот — заставляет ей гордиться (фото)
    Парикмахер отказывается прятать седину клиенток, а наоборот — заставляет ей гордиться (фото)
    Парикмахер отказывается прятать седину клиенток, а наоборот — заставляет ей гордиться (фото)

    Как рассказал мастер изданию Vanity Fair, когда к нему пыталась записаться Джейн Фонда, он ответил, что очень занят. И это была не попытка набить себе цену — у такого ответа есть веские причины.

    «Мне сложно отменить встречи с другими клиентками, потому что многие из них приезжают из других штатов и стран, они оплачивают депозит, бронируют отели и перелёты»,.

    Благодаря этому женщины могут оценить, как они будут выглядеть с полностью седыми волосами. Важную роль играет и отращивание корней — перед окрашиванием у клиентки должно быть 8-10 сантиметров своих волос. Джек считает, что если она может ходить с таким количеством седины, то и полное окрашивание её не испугает.

     Читайте также: Фото животных, которые без ума от своих хозяев и не в силах это скрывать

     

    фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ