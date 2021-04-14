Пентхаус за миллиард долларов. Как выглядит дом, в котором живет самый богатый человек в мире (фото)

В элитном доме есть 7 спален и 7 ванных комнат, 3 гардеробные

Богатейший человек мира, глава компании Amazon Джефф Безос живет в трехэтажном пентхаусе в центре Нью-Йорка. Так, в небоскребе на Пятой авеню у него объединены 4 квартиры общей стоимостью $960 млн и площадью 1600 квадратных метров.

Об этом сообщает издание Jetsetter. По словам инсайдеров, в элитном доме есть 7 спален и 7 ванных комнат, 3 гардеробные, а также обсерватория и просторный кабинет с залом заседаний (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Ранее «Скотч» показывал фото нигерийского бездомногог, который стал звездой благодаря случайной встрече с дизайнером.

Парень по имени Али спал под мостом в городе Икеджа, Нигерия. По случайности там же назначил съемку дизайнер по имени Афолаби. Парень, который должен был сниматься, опаздывал, поэтому Афолаби решил быстро найти ему замену. Его взгляд упал на Али, который дремал на рельсах, и дизайнер понял, что парень — прирожденная модель.

Читайте также: Нелепость этих котиков не позволяет их хозяевам хоть на минуту выпустить камеру из рук