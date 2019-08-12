Перебор с пластикой: В сети раскритиковали «морское» селфи Повалий



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Таисия Повалий Фото: instagram.com/tpovaliyofficial/

Пользователи соцсети не узнали певицу

Сбежавшая в Россию певица Таисия Повалий шокировала своих поклонников внешним видом. Артистка разместила фото в Инстаграме с отпуска, чем вызвала обсуждение среди своих поклонников.

«Я расслабилась полностью и получала удовольствие от природы! Еще немного, и надо возвращаться домой в Киев, где предстоит много работы по подготовке к юбилею!» – написала она в сети.

В комментариях к фото подписчики не спешили с похвалами и комплиментами. Напротив, многие писали, что не узнают певицу из-за обилия пластических операций на лице.

«Я зразу подумала, что Успенская на фото», «Почему после пластики, все похожи друг на друга?», «Перебор с пластикой, ужас», «Боже, кто это?» – писали в сети.

Ранее сообщалось, что Таисия Повалий, которые последние пять лет проживет в России, объявила о юбилейном концерте в Киеве.