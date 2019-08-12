Перебор с пластикой: В сети раскритиковали «морское» селфи Повалий
Таисия Повалий
Фото: instagram.com/tpovaliyofficial/
Пользователи соцсети не узнали певицу
Сбежавшая в Россию певица Таисия Повалий шокировала своих поклонников внешним видом. Артистка разместила фото в Инстаграме с отпуска, чем вызвала обсуждение среди своих поклонников.
«Я расслабилась полностью и получала удовольствие от природы! Еще немного, и надо возвращаться домой в Киев, где предстоит много работы по подготовке к юбилею!» – написала она в сети.
В комментариях к фото подписчики не спешили с похвалами и комплиментами. Напротив, многие писали, что не узнают певицу из-за обилия пластических операций на лице.
«Я зразу подумала, что Успенская на фото», «Почему после пластики, все похожи друг на друга?», «Перебор с пластикой, ужас», «Боже, кто это?» – писали в сети.
Ранее сообщалось, что Таисия Повалий, которые последние пять лет проживет в России, объявила о юбилейном концерте в Киеве.