  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Трамп с женой снялись для последнего праздничного фото в Белом доме

    • Розсилка
    Действующий президент США Дональд Трамп и его жена Мелания - Трамп с женой снялись для последнего праздничного фото в Белом доме
    Действующий президент США Дональд Трамп и его жена Мелания

    Супруги оделись одинаково

    Действующий президент США Дональд Трамп и его жена Мелания выбрали одинаковую одежду для последнего рождественского снимка в Белом доме. Об этом сообщает Business Insider.

    На фотографии пара позирует в зале на лестнице, покрытой красной ковровой дорожкой, на фоне праздничных декораций. Трамп одет в черный классический смокинг с белой рубашкой и галстуком-бабочкой, а его супруга — в аналогичный костюм и туфли-лодочки на каблуках.

    Последняя разместила описанный кадр в своем Twitter-аккаунте. «Счастливого рождества от президента Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп», — подписала она пост.

    Ранее «Скотч», сообщал, что новый клип режиссера Германа Ненова для спровоцировал скандал.

    Дело в том, что в новом клипе Ирины Билык на песню «Я умею любить» снялся актер Андрей Уткин, который известен ролями в американском гей-порно. В частности на это обратил внимание блогер BespaLov в своем обзоре на YouTube. 

     Читайте также: Олега Винника высмеяли из-за участия в «Голосе страны»
    Теги: знаменитости мода и красота Дональд Трамп новости Мелания Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies