Трамп с женой снялись для последнего праздничного фото в Белом доме

Действующий президент США Дональд Трамп и его жена Мелания выбрали одинаковую одежду для последнего рождественского снимка в Белом доме. Об этом сообщает Business Insider.

На фотографии пара позирует в зале на лестнице, покрытой красной ковровой дорожкой, на фоне праздничных декораций. Трамп одет в черный классический смокинг с белой рубашкой и галстуком-бабочкой, а его супруга — в аналогичный костюм и туфли-лодочки на каблуках.

Merry Christmas from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump. @realDonaldTrump & @FLOTUS are seen December 10, in their official 2020 Christmas portrait,on the Grand staircase of the White House in Washington, D.C. (Official White House Photo by Andrea Hanks) pic.twitter.com/PA63RYGSKE