Первое издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя продали на аукционе Christie's
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Двухтомник украинского писателя стал самым дорогим из 177 лотов литературных торгов
Первое издание произведения «Вечера на хуторе близ Диканьки» писателя Николая Гоголя продали на аукционе в Лондоне за 175 000 британских фунтов (около $224 тысяч ). Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома Christie's.
«Продали сборник произведений Гоголя, изданную в Санкт-Петербурге, в 1831-1832 годах», - говорится в сообщении.
Кто стал владельцем лота - не указано.
«Вечера на хуторе близ Диканьки» - первая книга Николая Гоголя и именно она положилаа начало его успеха как литератора. Писатель издал сборник под псевдонимом «Пасичник Рудый Панько». Рассказы, изображавшие невиданным прежде образом картины украинского быта, произвели огромное впечатление на Пушкина и открыли для Гоголя двери в высший свет Петербурга.