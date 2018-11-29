Первое издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя продали на аукционе Christie's



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Двухтомник украинского писателя стал самым дорогим из 177 лотов литературных торгов

Первое издание произведения «Вечера на хуторе близ Диканьки» писателя Николая Гоголя продали на аукционе в Лондоне за 175 000 британских фунтов (около $224 тысяч ). Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома Christie's.

«Продали сборник произведений Гоголя, изданную в Санкт-Петербурге, в 1831-1832 годах», - говорится в сообщении.

Скриншот (christies.com)

Кто стал владельцем лота - не указано.

«Вечера на хуторе близ Диканьки» - первая книга Николая Гоголя и именно она положилаа начало его успеха как литератора. Писатель издал сборник под псевдонимом «Пасичник Рудый Панько». Рассказы, изображавшие невиданным прежде образом картины украинского быта, произвели огромное впечатление на Пушкина и открыли для Гоголя двери в высший свет Петербурга.