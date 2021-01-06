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    Шоу-биз

    Майли Сайрус призналась, что удовлетворяет себя элементами домашнего декора

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    Певица Майли Сайрус - Майли Сайрус призналась, что удовлетворяет себя элементами домашнего декора
    Певица Майли Сайрус

    Звезда украсила дом игрушками для взрослых

    Американская поп-звезда Майли Сайрус радует не только своим экстравагантным имиджем, но и необычным подходом в украшении жилища.

    В недавнем шоу Sirius Barstool Sports Майли заявила, что значимую роль в интерьере ее дома и в ее жизни играют предметы из секс-шопов.

     «Мне нравятся эти игрушки для взрослых. Разумеется, я покупаю их для себя — так сказать, применяю по прямому назначению, но в конечном итоге они не пылятся в шкафах, а используются для дизайна интерьера. Я считаю, что дизайн и секс взаимосвязаны, что они идут рука об руку, как настоящие любовники», — объяснила свою позицию певица.

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    Майли Сайрус призналась, что удовлетворяет себя элементами домашнего декора
    Майли Сайрус призналась, что удовлетворяет себя элементами домашнего декора
    Майли Сайрус призналась, что удовлетворяет себя элементами домашнего декора
    Майли Сайрус призналась, что удовлетворяет себя элементами домашнего декора

    Майли отметила, что порой ей бывает трудно остановить свой выбор на каком-то определенном цвете или предмете, поэтому она позволяет себе приобрести сразу несколько.  Какие-то она использует для интерьерного дизайна, а какие-то для своего удовольствия.

    Ранее Майли Сайрус призналась, что на карантине занимается сексом по FaceTime

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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