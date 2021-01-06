Майли Сайрус призналась, что удовлетворяет себя элементами домашнего декора

Звезда украсила дом игрушками для взрослых

Американская поп-звезда Майли Сайрус радует не только своим экстравагантным имиджем, но и необычным подходом в украшении жилища.

В недавнем шоу Sirius Barstool Sports Майли заявила, что значимую роль в интерьере ее дома и в ее жизни играют предметы из секс-шопов.

«Мне нравятся эти игрушки для взрослых. Разумеется, я покупаю их для себя — так сказать, применяю по прямому назначению, но в конечном итоге они не пылятся в шкафах, а используются для дизайна интерьера. Я считаю, что дизайн и секс взаимосвязаны, что они идут рука об руку, как настоящие любовники», — объяснила свою позицию певица.

Майли отметила, что порой ей бывает трудно остановить свой выбор на каком-то определенном цвете или предмете, поэтому она позволяет себе приобрести сразу несколько. Какие-то она использует для интерьерного дизайна, а какие-то для своего удовольствия.

Ранее Майли Сайрус призналась, что на карантине занимается сексом по FaceTime

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