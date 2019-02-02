Петр Порошенко трогательно поздравил первую леди с днем рождения

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Марина и Петр Порошенко Фото: Станислав Груздев

Супруги вместе уже 35 лет

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с днем рождения первую леди страны и своего сердца. В словах приветствия гарант назвал себя самым счастливым человеком на земле. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Рядом с тобой, любимая, чувствую себя самым счастливым человеком на земле. Безгранично благодарен Господу за то, что встретил такую чрезвычайную женщину - светлую, отзывчивую, мудрую и волшебную! С Днем рождения, моя единственная!» - написал президент Украины Петр Порошенко на своей официальной странице в соцсети.

Президент также показал фото со своей семьей.

Напомним, Марина Порошенко - родилась 1 февраля 1962 в Киеве. Отец некоторое время был заместителем министра здравоохранения СССР. Окончила Киевский медицинский институт. Стала кандидатом медицинских наук, и автором первой в независимой Украине диссертации.

После окончания института работала врачом в кардиологическом отделении Октябрьской клинической больницы в Киеве.

В 2007 году окончила с отличием Национальную академию руководящих кадров культуры и искусств по специальности «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» и получила квалификацию «искусствовед-эксперт».

Председатель Совета Благотворительного фонда Петра Порошенко.

19 января 2018 назначена Председателем Украинского культурного фонда.