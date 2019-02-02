Петр Порошенко трогательно поздравил первую леди с днем рождения
-
Розсилка
Марина и Петр Порошенко
Супруги вместе уже 35 лет
Президент Украины Петр Порошенко поздравил с днем рождения первую леди страны и своего сердца. В словах приветствия гарант назвал себя самым счастливым человеком на земле. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Рядом с тобой, любимая, чувствую себя самым счастливым человеком на земле. Безгранично благодарен Господу за то, что встретил такую чрезвычайную женщину - светлую, отзывчивую, мудрую и волшебную! С Днем рождения, моя единственная!» - написал президент Украины Петр Порошенко на своей официальной странице в соцсети.
Президент также показал фото со своей семьей.
Напомним, Марина Порошенко - родилась 1 февраля 1962 в Киеве. Отец некоторое время был заместителем министра здравоохранения СССР. Окончила Киевский медицинский институт. Стала кандидатом медицинских наук, и автором первой в независимой Украине диссертации.
После окончания института работала врачом в кардиологическом отделении Октябрьской клинической больницы в Киеве.
В 2007 году окончила с отличием Национальную академию руководящих кадров культуры и искусств по специальности «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» и получила квалификацию «искусствовед-эксперт».
Председатель Совета Благотворительного фонда Петра Порошенко.
19 января 2018 назначена Председателем Украинского культурного фонда.