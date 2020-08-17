  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Певец Тима Белорусских со слезами на глазах поддержал протесты в Беларуси

    • Розсилка
    Известный поп-певец Тима Белорусских - Певец Тима Белорусских со слезами на глазах поддержал протесты в Беларуси
    Известный поп-певец Тима Белорусских
    Фото: @timabelorusskih

    Горжусь, горжусь, горжусь — написал музыкант в соцсети

    Известный поп-певец Тима Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) поддержал белорусов. Он заявил в Instagram, что гордится происходящим в стране.

    Артист признался, что псевдоним Белорусских взял ради того, чтобы как можно больше людей смогли узнать о его родине.

    «Сегодня, со слезами на глазах, я пишу этот пост с тремя громкими горжусь, горжусь, горжусь», — написал музыкант.

    screenshot_15_17

    Ранее «Скотч» сообщал о художнице из Беларуси, которая делает традиционную вышивку на тему протестов в стране.

     Читайте также: Фото тюленей, которые выглядят так, словно услышали самую смешную шутку

     

    знаменитости Беларусь акции шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ