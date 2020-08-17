Певец Тима Белорусских со слезами на глазах поддержал протесты в Беларуси



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Известный поп-певец Тима Белорусских Фото: @timabelorusskih

Горжусь, горжусь, горжусь — написал музыкант в соцсети

Известный поп-певец Тима Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) поддержал белорусов. Он заявил в Instagram, что гордится происходящим в стране.

Артист признался, что псевдоним Белорусских взял ради того, чтобы как можно больше людей смогли узнать о его родине.

«Сегодня, со слезами на глазах, я пишу этот пост с тремя громкими горжусь, горжусь, горжусь», — написал музыкант.

Ранее «Скотч» сообщал о художнице из Беларуси, которая делает традиционную вышивку на тему протестов в стране.

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