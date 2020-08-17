Ляпис Трубецкой 25 лет назад воспел Лукашенко. Раритетное видео



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В конце 1995 года, состоялась одна из первых профессиональных концертных съемок группы «Ляпис Трубецкой»

На фоне протестов в Беларуси против нечестных выборов в сети набирает популярность раритетное видео популярной группы «Ляпис Трубецкой», в котором музыканты перепели известную детскую песню, заменив слово «Буратино» на «Лукашенко».

В конце 1995 года, состоялась одна из первых профессиональных концертных съемок группы «Ляпис Трубецкой». Сообщается, что конкретно этот фрагмент выступления с небезызвестной песней «Буратино» был показал в телепрограмме «Кафе Обломов» в 1997-м году (первое появление Сергея Михалка на российском телевидении).

Ранее «Скотч» показывал фотографа, который похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой.

Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский однажды задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».

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