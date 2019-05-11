  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Певица Illaria стала мамой во второй раз

    • Розсилка
    Певица Illaria - Певица Illaria стала мамой во второй раз
    Певица Illaria

    Радостной новостью украинская певица поделилась в соцсети

    Украинская певица Illaria (Екатерина Прищепа), которая недавно представила клип в стиле фэнтези, во второй раз стала мамой . Об этом исполнительница сообщила в соцсети и опубликовала первую фотографию с новорожденной дочкой.

    Супруги дали девочке необычное имя - Квитослава.

    -16_15

    «Год ты мне снилась, девять месяцев я ждала встречи с тобой, и вот наконец это произошло! Неделю назад ты родилась, моя доченька, моя Квитослава. Спасибо тебе, что выбрала нас с Сергеем Середой своими родителями» - трогательно подписала фото Illaria.

    Читайте також
    дети звезд Украинская музыка певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ