Певица Illaria стала мамой во второй раз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица Illaria

Радостной новостью украинская певица поделилась в соцсети

Украинская певица Illaria (Екатерина Прищепа), которая недавно представила клип в стиле фэнтези, во второй раз стала мамой . Об этом исполнительница сообщила в соцсети и опубликовала первую фотографию с новорожденной дочкой.

Супруги дали девочке необычное имя - Квитослава.

«Год ты мне снилась, девять месяцев я ждала встречи с тобой, и вот наконец это произошло! Неделю назад ты родилась, моя доченька, моя Квитослава. Спасибо тебе, что выбрала нас с Сергеем Середой своими родителями» - трогательно подписала фото Illaria.