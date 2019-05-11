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    Шоу-биз

    Светлана Лобода повторила трюк Джареда Лето с силиконовой головой

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    Светлана Лобода - Светлана Лобода повторила трюк Джареда Лето с силиконовой головой
    Светлана Лобода
    instagram.com/lobodaofficial

    36-летняя Светлана Лобода удивила поклонников неожиданным эпатажным поступком

    Певица показала, как в своем шоу использовала фишку Джареда Лето.

    Актер появился на Балу института костюма вместе с силиконовой копией собственной головы. Образ Джареда стал одним из самых ярких на Met Gala.

    Светлана Лобода поделилась снимками, сделанными во время своего недавнего концерта. На фото звезда запечатлена в окружении нескольких копий своей головы из силикона. «Приятно быть в тренде», — лаконично прокомментировала она пост.

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    Светлана Лобода повторила трюк Джареда Лето с силиконовой головой
    Светлана Лобода повторила трюк Джареда Лето с силиконовой головой
    Светлана Лобода повторила трюк Джареда Лето с силиконовой головой
    Светлана Лобода повторила трюк Джареда Лето с силиконовой головой
    Светлана Лобода повторила трюк Джареда Лето с силиконовой головой
    instagram.com/lobodaofficial

    С такими же необычными аксессуарами появлялись модели на показе коллекции Gucci осенне-зимнего сезона 2018.

    Джерело: graziamagazine.ru

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