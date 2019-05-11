Светлана Лобода повторила трюк Джареда Лето с силиконовой головой
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Розсилка
Светлана Лобода
instagram.com/lobodaofficial
36-летняя Светлана Лобода удивила поклонников неожиданным эпатажным поступком
Певица показала, как в своем шоу использовала фишку Джареда Лето.
Актер появился на Балу института костюма вместе с силиконовой копией собственной головы. Образ Джареда стал одним из самых ярких на Met Gala.
Светлана Лобода поделилась снимками, сделанными во время своего недавнего концерта. На фото звезда запечатлена в окружении нескольких копий своей головы из силикона. «Приятно быть в тренде», — лаконично прокомментировала она пост.
instagram.com/lobodaofficial
С такими же необычными аксессуарами появлялись модели на показе коллекции Gucci осенне-зимнего сезона 2018.
Джерело: graziamagazine.ru