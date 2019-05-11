Светлана Лобода повторила трюк Джареда Лето с силиконовой головой



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Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial

36-летняя Светлана Лобода удивила поклонников неожиданным эпатажным поступком

Певица показала, как в своем шоу использовала фишку Джареда Лето.

Актер появился на Балу института костюма вместе с силиконовой копией собственной головы. Образ Джареда стал одним из самых ярких на Met Gala.

Светлана Лобода поделилась снимками, сделанными во время своего недавнего концерта. На фото звезда запечатлена в окружении нескольких копий своей головы из силикона. «Приятно быть в тренде», — лаконично прокомментировала она пост.

С такими же необычными аксессуарами появлялись модели на показе коллекции Gucci осенне-зимнего сезона 2018.

Джерело: graziamagazine.ru