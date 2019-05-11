Джордж Клуни рассказал о воспитании детей: Они постоянно разыгрывают нас



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Джордж и Амаль Клуни Legion-Media

Актер стал гостем американской передачи Today

Джордж Клуни сейчас активно продвигает сериал «Уловка 22» со своим участием. По этому случаю он стал одним из героев интервью передачи Today. Ведущей Саване Гузри он рассказал не только о съемках ленты, но и раскрыл подробности семейной жизни и воспитании детей — двухлетних двойняшек Александра и Эллы. По словам актера, с детьми им с Амаль скучать не приходятся — они постоянно шумят и даже разыгрывают своих родителей.

«У нас прекрасные и счастливые дети. Они постоянно смеются, шалят и даже подшучивают над нами. Например, могут испачкать обувь ореховой пастой и смотреть за нашей реакцией. Им кажется забавным вот так разыгрывать нас», — признался актер.

Недавно Джордж и Амаль Клуни побывали на премьере «Уловки 22» в Голливуде. Для этого мероприятия Амаль надела изумрудное платье Oscar de la Renta и лодочки.

«Уловка-22» — новая версия одноименного фильма (первый вышел почти 50 лет назад). По сюжета капитан ВВС США притворяется «ненормальным», чтобы не ходить на войну. Однако, этот трюк у него не срабатывает. Эта картина снята по роману Джозефа Хеллера. Компанию на съемочной площадке Джорджу составили Кристофер Эбботт, Кайл Чандлер, Мартин Делани и другие актеры.

Недавно Амаль была в Нью-Йорке. В Городе Большого яблока она выгуляла элегантное молочное платье Zac Posen.

Джерело: graziamagazine.ru