Камалию и ее семью обокрали в Риме



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Отдых звездной семьи был омрачен

Певица Камалия попала в неприятную ситуацию в Италии. Вместе с семьей она прибыла Рим. После схода на берег с корабля украли рюкзак ее мужа с вещами и документами.

О неприятностях певица написала на своей странице в соцсети.

«У Арабеллы и Мирабеллы были пасхальные каникулы в школе. Мы решили взять их в путешествие и забронировали отличнейший 8-дневный круиз из Рима на судне MSC SeaView с развлечениями и активностями для деток, плюс — экскурсии и в Каннах, и в Монте-Карло, и в Барселоне, и на Корсике, и во Флоренции...

Мы прибыли в Рим 1 мая и вышли в зал для встречающих. Водителя от круизной компании пока не было. Захур с Арабеллой пошли купить воды, а я осталась со всеми вещами. Кто-то внезапно постучал меня по плечу и на ломаном французском спросил как можно пройти в зал вылета. В этот момент его сообщник забрал рюкзак Захура с одной из тележек (об этом я узнала позже). Через пару минут после этого ко мне подошла представительница MSC и появились муж с доченькой. Мы собирались уже толкать наши тележки, когда Захур обнаружил пропажу рюкзака со всеми документами... Мы сообщили в полицию, но она была бесполезна. Мне показалось, что они вообще были частью всего этого фарса... Даже не удосужились пройти на место преступления! Просто дали нам справку, подтверждающую, что произошла кража, и без стыда заявили, чтобы мы их просто так не тревожили. Мол, они сами с нами на связь выйдут, как только что-то найдут», - так описала ситуацию Камалия в соцсети.

Также артистка отметила, что первого мая посольства были закрыты и им с трудом сделали временные документы. «Слава Богу, у нас остались с собой некоторые кредитки! Понятное дело, что ни о каком круизе уже не было и речи. Мы застряли в Риме, чтобы со следующего дня получить свои документы. Низкий поклон и уважение работникам украинского посольства, которые выдали мне мой экстренный (действительный для возвращения домой) паспорт за 30 минут. Захуру и детям повезло меньше, им пришлось посетить британское посольство раза три.

Между всей этой суетой и неразберихой мы всё же нашли время прогуляться по историческому Риму и насладиться их изысканной кухней», - отметила певица и опубликовала несколько снимков.