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    Жизнь

    Пластический хирург назвал звезду с самыми идеальными ягодицами (фото)

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    49-летня ведущая Аманда Холден - Пластический хирург назвал звезду с самыми идеальными ягодицами (фото)
    49-летня ведущая Аманда Холден

    Внешность певицы Бейонсе и Ким Кардашьян пластический хирург оценил ниже

    Руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати (Riccardo Frati) назвал звезду с идеальными ягодицами. Ей оказалась британская телеведущая. Об этом сообщает портал The Sun.

    Врач сравнил параметры фигур знаменитостей с правилом золотого сечения: согласно формуле из математики «идеальное соотношение» ягодиц, талии и груди должно составлять 3:2:3. Выяснилось, что пропорции тела 49-летней ведущей Аманды Холден являются совершенными.

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    Пластический хирург назвал звезду с самыми идеальными ягодицами (фото)
    Пластический хирург назвал звезду с самыми идеальными ягодицами (фото)
    Пластический хирург назвал звезду с самыми идеальными ягодицами (фото)
    Пластический хирург назвал звезду с самыми идеальными ягодицами (фото)
    Пластический хирург назвал звезду с самыми идеальными ягодицами (фото)
    Пластический хирург назвал звезду с самыми идеальными ягодицами (фото)

    «У Аманды натуральное тело с идеальными пропорциями. Она любит бег и йогу, думаю, эти занятия помогают ей сохранять молодой внешний вид», — пояснил Фрати.

    В то же время внешность певицы Бейонсе, звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян и поп-исполнительницы Дженнифер Лопес пластический хирург оценил ниже. По его словам, бедра женщин слишком широкие, в связи с чем соотношение параметров их тела составляет 2:2:3.

    Ким Кардашьян
    Ким Кардашьян

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес телеведущая
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