Звезда «Хода королевы» сыграет главную роль в экранизации романа Набокова

Постановщик планирует снять фильм в стилистике нуара

Режиссер Скотт Фрэнк, известный благодаря сериалам Netflix «Ход королевы» и «Забытые Богом», рассказал в подкаcте The Watch о работе над новыми проектами, в которых он выступит как сценарист.

Фрэнк готовит экранизацию романа «Камера обскура» Владимира Набокова, который на Западе больше известен под названием «Смех в темноте» (Laughter in the Dark).

Роман Набокова «Смех в темноте» рассказывает историю о влиятельном искусствоведе средних лет Альберте Альбиносе, который оставляет свою семью ради связи с амбициозной 17-летней актрисой и моделью по имени Марго Питерс, которая проявляет меркантильный интерес к герою. Девушка начинает прокладывать путь к собственной славе и достатку, манипулируя Альбертом.

Главную женскую роль в экранизации исполнит звезда «Хода королевы» Аня Тейлор-Джой.

Сериал «Ход королевы» вышел в начале октября, стал безусловным хитом Netflix. За первый месяц его посмотрели 62 миллиона пользователей.

Ранее «Скотч» сообщал, что богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов

На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.