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    Шоу-биз

    Звезда «Хода королевы» сыграет главную роль в экранизации романа Набокова

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    Актриса Аня Тейлор-Джой - Звезда «Хода королевы» сыграет главную роль в экранизации романа Набокова
    Актриса Аня Тейлор-Джой

    Постановщик планирует снять фильм в стилистике нуара

    Режиссер Скотт Фрэнк, известный благодаря сериалам Netflix «Ход королевы» и «Забытые Богом», рассказал в подкаcте The Watch о работе над новыми проектами, в которых он выступит как сценарист.

    Фрэнк готовит экранизацию романа «Камера обскура» Владимира Набокова, который на Западе больше известен под названием «Смех в темноте» (Laughter in the Dark).

    Роман Набокова «Смех в темноте» рассказывает историю о влиятельном искусствоведе средних лет Альберте Альбиносе, который оставляет свою семью ради связи с амбициозной 17-летней актрисой и моделью по имени Марго Питерс, которая проявляет меркантильный интерес к герою. Девушка начинает прокладывать путь к собственной славе и достатку, манипулируя Альбертом.

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    Звезда «Хода королевы» сыграет главную роль в экранизации романа Набокова
    Звезда «Хода королевы» сыграет главную роль в экранизации романа Набокова
    Звезда «Хода королевы» сыграет главную роль в экранизации романа Набокова
    Звезда «Хода королевы» сыграет главную роль в экранизации романа Набокова
    Звезда «Хода королевы» сыграет главную роль в экранизации романа Набокова
    Звезда «Хода королевы» сыграет главную роль в экранизации романа Набокова
    Звезда «Хода королевы» сыграет главную роль в экранизации романа Набокова
    Звезда «Хода королевы» сыграет главную роль в экранизации романа Набокова
    Звезда «Хода королевы» сыграет главную роль в экранизации романа Набокова
    Звезда «Хода королевы» сыграет главную роль в экранизации романа Набокова
    Звезда «Хода королевы» сыграет главную роль в экранизации романа Набокова
    Звезда «Хода королевы» сыграет главную роль в экранизации романа Набокова
    Звезда «Хода королевы» сыграет главную роль в экранизации романа Набокова
    Звезда «Хода королевы» сыграет главную роль в экранизации романа Набокова
    Звезда «Хода королевы» сыграет главную роль в экранизации романа Набокова
    Актриса Аня Тейлор-Джой / instagram.com/anyataylorjoy/

    Главную женскую роль в экранизации исполнит звезда «Хода королевы» Аня Тейлор-Джой.

    Сериал «Ход королевы» вышел в начале октября, стал безусловным хитом Netflix. За первый месяц его посмотрели 62 миллиона пользователей.

    Ранее «Скотч» сообщал, что богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов

    На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

    Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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    Теги: знаменитости кино шоу-бизнес
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