Что известно о новой Мисс Украина Вселенная 2020 года (фото)

Из-за ситуации с пандемией Национальный конкурс решили не проводить

Титул Мисс Украина Вселенная-2020 передали киевлянке Елизавете Ястремской - I вицемис Украина Вселенная-2019. Сообщение об этом появилось на официальном сайте конкурса 7 декабря.

Такое решение приняли глава конкурса Анна Филимонова и оргкомитет Мисс Украина Вселенная. Как подчеркнули организаторы, Национальный конкурс Мисс Украина Вселенная-2020 в обычном масштабном формате отменили из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что I вицемис Украина Вселенная-2019 прекрасно зарекомендовала себя в этом году: она одержала победу на международном конкурсе The Queen of Eurasia 2019, создала собственный бренд вечерних платьев и купальных костюмов, занималась развитием себя как духовно, так и физически.

Ястремская родилась в многодетной семье - у нее два брата и сестра. Девушка владеет английским и французским языками, изучает немецкий.

Окончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана по специальности Управление персоналом и маркетинг. Окончила школу телеведущих, работала моделью и успела побывать на страницах многих известных журналов.

Финал конкурса Мисс Вселенная-2020 перенесли на первую половину 2021 года.