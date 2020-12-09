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    Жизнь

    Что известно о новой Мисс Украина Вселенная 2020 года (фото)

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    <p>Корону передали I вице-мисс Украина Вселенная-2019 Елизавете Ястремской</p> <div></div> - Что известно о новой Мисс Украина Вселенная 2020 года (фото)

    Корону передали I вице-мисс Украина Вселенная-2019 Елизавете Ястремской

    Фото: missukraineuniverse.com.ua

    Из-за ситуации с пандемией Национальный конкурс решили не проводить

    Титул Мисс Украина Вселенная-2020 передали киевлянке Елизавете Ястремской - I вицемис Украина Вселенная-2019. Сообщение об этом появилось на официальном сайте конкурса 7 декабря.

    Такое решение приняли глава конкурса Анна Филимонова и оргкомитет Мисс Украина Вселенная. Как подчеркнули организаторы, Национальный конкурс Мисс Украина Вселенная-2020 в обычном масштабном формате отменили из-за пандемии коронавируса.

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    Что известно о новой Мисс Украина Вселенная 2020 года (фото)
    Что известно о новой Мисс Украина Вселенная 2020 года (фото)
    Что известно о новой Мисс Украина Вселенная 2020 года (фото)
    Что известно о новой Мисс Украина Вселенная 2020 года (фото)
    Что известно о новой Мисс Украина Вселенная 2020 года (фото)
    Что известно о новой Мисс Украина Вселенная 2020 года (фото)
    Что известно о новой Мисс Украина Вселенная 2020 года (фото)
    instagram.com/__lizaelza__/

    Отмечается, что I вицемис Украина Вселенная-2019 прекрасно зарекомендовала себя в этом году: она одержала победу на международном конкурсе The Queen of Eurasia 2019, создала собственный бренд вечерних платьев и купальных костюмов, занималась развитием себя как духовно, так и физически.

    Ястремская родилась в многодетной семье - у нее два брата и сестра. Девушка владеет английским и французским языками, изучает немецкий.

    Окончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана по специальности Управление персоналом и маркетинг. Окончила школу телеведущих, работала моделью и успела побывать на страницах многих известных журналов.

    Финал конкурса Мисс Вселенная-2020 перенесли на первую половину 2021 года.

    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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