Пол ребенка Меган Маркл вычислили по подарку от ее подруги



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Меган Маркл

Как считают поклонники британской королевской семьи, супруга принца Гарри ждет мальчика

Меган Маркл и принц Гарри уверяют, что не знают пол своего первенца, который должен появиться на свет в конце апреля или начале мая. Однако общественность не перестает строить предположения по данному вопросу, пишет Mirror

Недавно герцогиня Сассекская впервые после свадьбы отправилась в Нью-Йорк, чтобы встретиться с подругами на «бэби шауэр». Гости вечеринки, среди которых были только самые близкие для будущей мамы люди, презентовали ей множество подарков, преподнесли сотни букетов роз, детскую кроватку стоимостью 290 фунтов стерлингов и даже апельсиновое дерево.

В числе приглашенных на мероприятие значилась коллега Маркл по сериалу «Форс-мажоры» Эбигейл Спенсер. Как и остальные, актриса пришла на вечеринку не с пустыми руками. Что именно подарила подруга Меган Маркл, неизвестно, но в руках у нее была сумка, из которой виднелась упаковка подарка ярко-голубого цвета.

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Джерело: teleprogramma.pro