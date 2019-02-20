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    Жизнь

    Пол ребенка Меган Маркл вычислили по подарку от ее подруги

    • Розсилка
    Меган Маркл - Пол ребенка Меган Маркл вычислили по подарку от ее подруги
    Меган Маркл

    Как считают поклонники британской королевской семьи, супруга принца Гарри ждет мальчика

    Меган Маркл и принц Гарри уверяют, что не знают пол своего первенца, который должен появиться на свет в конце апреля или начале мая. Однако общественность не перестает строить предположения по данному вопросу, пишет Mirror

    Недавно герцогиня Сассекская впервые после свадьбы отправилась в Нью-Йорк, чтобы встретиться с подругами на «бэби шауэр». Гости вечеринки, среди которых были только самые близкие для будущей мамы люди, презентовали ей множество подарков, преподнесли сотни букетов роз, детскую кроватку стоимостью 290 фунтов стерлингов и даже апельсиновое дерево.

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    Пол ребенка Меган Маркл вычислили по подарку от ее подруги
    Пол ребенка Меган Маркл вычислили по подарку от ее подруги
    Пол ребенка Меган Маркл вычислили по подарку от ее подруги
    Пол ребенка Меган Маркл вычислили по подарку от ее подруги
    Пол ребенка Меган Маркл вычислили по подарку от ее подруги
    Пол ребенка Меган Маркл вычислили по подарку от ее подруги
    Пол ребенка Меган Маркл вычислили по подарку от ее подруги
    Пол ребенка Меган Маркл вычислили по подарку от ее подруги
    Пол ребенка Меган Маркл вычислили по подарку от ее подруги
    Пол ребенка Меган Маркл вычислили по подарку от ее подруги

    В числе приглашенных на мероприятие значилась коллега Маркл по сериалу «Форс-мажоры» Эбигейл Спенсер. Как и остальные, актриса пришла на вечеринку не с пустыми руками. Что именно подарила подруга Меган Маркл, неизвестно, но в руках у нее была сумка, из которой виднелась упаковка подарка ярко-голубого цвета.

     Читайте также: Бойфренд Хлои Кардашьян изменил ей с лучшей подругой Кайли Дженнер.


    Джерело: teleprogramma.pro

    дети Меган Маркл Принц Гарри
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