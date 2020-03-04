Политики отказываются от поцелуев и рукопожатий из-за коронавируса



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Чтобы снизить риск контактной передачи вируса, все больше людей отказываются от рукопожатий и поцелуев при встречах

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран посоветовал воздерживаться от традиционного французского приветствия

Коронавирус вносит изменения в повседневную жизнь во всем мире. Вирус Covid-19 распространился более чем в 70 странах. Все они принимают меры по борьбе с инфекцией. Врачи советуют чаще мыть руки, носить защитные маски, избегать скопления людей… Чтобы снизить риск контактной передачи вируса, все больше людей отказываются от рукопожатий и поцелуев при встречах.

На днях министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отклонил рукопожатие федерального канцлера Ангелы Меркель. Она отнеслась к этому с одобрением - понимающе улыбнулась и похвалила. Журнал Paris Match со ссылкой на окружение президента Франции Эммануэля Макрона сообщает, что французский лидер тоже отказался от рукопожатий при встречах.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран посоветовал воздерживаться от традиционного французского приветствия – поцелуя.

Официальные лица Австралии выступили с аналогичными заявлениями, призывая людей «проявлять осторожность при поцелуях», а рукопожатия заменить похлопываниями по спине.

«У нас активная социальная жизнь, яркая и эмоциональная. Мы жмем друг другу руки, целуемся, обнимаемся. Однако сейчас лучше не делать этого. Давайте стараться быть менее экспансивными», – сказал журналистам специальный комиссар Италии по коронавирусу Анджело Боррелли.