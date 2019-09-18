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    Жизнь

    Полностью поседела: Сара Джессика Паркер изменилась до неузнаваемости

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    Полностью поседела: Сара Джессика Паркер изменилась до неузнаваемости

    Актриса показала, что взяла курс на естественную красоту

    Папарацци «поймали» 54-летнюю Сару Джессику Паркер на прогулке с 57-летним мужем Мэттью Бродериком в Нью-Йорке.Естественный бьюти-look Сара продемонстрировала на велопрогулке с мужем. Она надела легкий серый свитер, из-под которого виднелось ярко-розовое белье, и укороченные джинсы. Однако одной своей привычке Паркер не изменила — даже для катания на велосипеде она надела туфли на каблуке.

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    Полностью поседела: Сара Джессика Паркер изменилась до неузнаваемости
    Полностью поседела: Сара Джессика Паркер изменилась до неузнаваемости
    Полностью поседела: Сара Джессика Паркер изменилась до неузнаваемости
    Полностью поседела: Сара Джессика Паркер изменилась до неузнаваемости
    Полностью поседела: Сара Джессика Паркер изменилась до неузнаваемости
    Полностью поседела: Сара Джессика Паркер изменилась до неузнаваемости

    Супруги выглядели очень счастливыми. Они взяли городские велосипеды и прокатились в центре по специальным велодорожкам.

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