Полностью поседела: Сара Джессика Паркер изменилась до неузнаваемости



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актриса показала, что взяла курс на естественную красоту

Папарацци «поймали» 54-летнюю Сару Джессику Паркер на прогулке с 57-летним мужем Мэттью Бродериком в Нью-Йорке.Естественный бьюти-look Сара продемонстрировала на велопрогулке с мужем. Она надела легкий серый свитер, из-под которого виднелось ярко-розовое белье, и укороченные джинсы. Однако одной своей привычке Паркер не изменила — даже для катания на велосипеде она надела туфли на каблуке.

Супруги выглядели очень счастливыми. Они взяли городские велосипеды и прокатились в центре по специальным велодорожкам.

Читайте также: Стал известен рацион принцессы Евгении