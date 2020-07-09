Полуобнаженная Шарлиз Терон приняла участие в сексуальной фотосессии



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44-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон instagram.com/charlizeafrica/

Звезда с полуобнаженной грудью произвела фурор

Звезда фильма «Взрывная блондинка», 44-летняя голливудская звезда Шарлиз Терон, стала автором собственной съемки для глянцевого журнала. Терон запечатлела себя на заднем дворе коттеджа в Лос-Анджелесе. Артистка игриво оголила грудь, позируя у дерева. Терон представила дерзкий look – красотка сфотографировалась в черном бюстгальтере и эффектной накидке от Dior.

Шарлиз дополнила провокационный аутфит ярким макияжем. Губы артистка накрасила алой помадой, а выразительность голубых глаз подчеркнула с помощью теней. Для digital-обложки Терон сделала завораживающее видео в своем саду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica) 8 Июл 2020 в 10:25 PDT

«Спасибо за возможность побегать по заднему двору дома с фотоаппаратом. Мои детки стали экспертами в том, как правильно выстраивать свет для снимков», - рассказала молодая мама в Instagram.

Поклонники осыпали звезду комплиментами. «Самая красивая женщина на планете», «Шарлиз не меняется с годами», «Как можно быть такой идеальной?», «Фантастические кадры», «Я забыла, как дышать. Шарлиз, ты такая красивая, элегантная дива», «Я в восторге от этого стиля, прически, грации», - прокомментировали пользователи Instagram.

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