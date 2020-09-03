Пользователи сети перечислили самые полезные секреты в постели



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Автор поста обратился к сообществу с вопросом: «Какие трюки в кровати должен знать каждый?»

Пользователи Reddit рассказали самые полезные секреты в постели. Они перечислили их по просьбе пользователя с ником Little_Diffly. Тред набрал более 70 тысяч лайков и около 14,6 тысячи комментариев и выбился в топ ресурса.

Автор поста обратился к сообществу с вопросом: «Какие трюки в кровати должен знать каждый?» В ответ люди стали перечислять советы, не связанные с интимной жизнью партнеров, — они содержали рекомендации для спокойного и приятного сна.

Так, Shinigami_121 призвал регулярно менять постельное белье. По его словам, чистые простыни и наволочки кардинально меняют ощущение от нахождения в кровати. По мнению Mad_Aeric, важным секретом при смене тканей является то, откуда начинать укладывать простыню. Он уверен, что в первую очередь нужно застелить тот угол, до которого сложнее всего добраться.

Юзер Red-7134 заметил, что при выборе подушек следует руководствоваться качеством, а не количеством. Он также посоветовал не ложиться спать в той же одежде, в которой человек находился в течение дня. А пользователь songmage рассказал о способе заснуть под доносящийся с улицы шум: для этого нужно включить вентилятор на минимальную скорость вращения.

По мнению Happy8Day, на качество способен существенно повлиять размер кровати. Он уверяет, что после кровати King size другие варианты «будут казаться отстоем».

AllHailSundin рекомендовал засыпающим класть под подушку одну руку, а santo_hereje заключил, что нет способа лучше уснуть, чем принять перед сном теплую ванну и лечь в кровать с чистым постельным бельем.

Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини — «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.