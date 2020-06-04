Пользователи сети заметили, что пингвины всегда ходят по трое (фото)



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В сети начали строить теории почему, но все объяснил эколог

Зачем пингвины ходят втроем? Таким вопросом задался пользователь Твиттера Денис Мельников. Сам Денис из Санкт-Петербурга, но сейчас на год уехал в экспедицию в Антарктиду на станцию «Мирный» и проведет там весь 2020. На вахте Денис работает магнитологом - он измеряет колебания магнитного поля Земли. А в свободное время фотографирует местные пейзажи и животных - в том числе и пингвинов.

Петербуржец Денис Мельников отправился на год в Антарктиду, где заметил такую тенденцию среди местных птиц. Причем Денис не единственный, кто замечал такие тройки. Причем так ведут себя пингвины не только в Антарктиде.