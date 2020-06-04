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    Жизнь

    Пользователи сети заметили, что пингвины всегда ходят по трое (фото)

    • Розсилка
    Пользователи сети заметили, что пингвины всегда ходят по трое (фото)

    В сети начали строить теории почему, но все объяснил эколог

    Зачем пингвины ходят втроем? Таким вопросом задался пользователь Твиттера Денис Мельников. Сам Денис из Санкт-Петербурга, но сейчас на год уехал в экспедицию в Антарктиду на станцию «Мирный» и проведет там весь 2020. На вахте Денис работает магнитологом - он измеряет колебания магнитного поля Земли. А в свободное время фотографирует местные пейзажи и животных - в том числе и пингвинов.

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    Пользователи сети заметили, что пингвины всегда ходят по трое (фото)
    Пользователи сети заметили, что пингвины всегда ходят по трое (фото)
    Пользователи сети заметили, что пингвины всегда ходят по трое (фото)
    Пользователи сети заметили, что пингвины всегда ходят по трое (фото)
    Пользователи сети заметили, что пингвины всегда ходят по трое (фото)
    Пользователи сети заметили, что пингвины всегда ходят по трое (фото)
    Пользователи сети заметили, что пингвины всегда ходят по трое (фото)

    Петербуржец Денис Мельников отправился на год в Антарктиду, где заметил такую тенденцию среди местных птиц. Причем Денис не единственный, кто замечал такие тройки. Причем так ведут себя пингвины не только в Антарктиде.

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    в мире животных Антарктида новости
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