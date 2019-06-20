Порошенко в «Тоннеле любви» признался в чувствах своей жене



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Петр и Марина Порошенко

Политик порадовал общественность новыми фото

Петр Порошенко продолжает постить милые фото со своей женой Мариной. Накануне парламентских выборов Петр Алексеевич стал еще более признаваться в чувствах своей любимой.

На днях семья Порошенко посетили «Тоннель любви» в Ровно, где сделали несколько милых фото.

«Влюбленные пары мечтают посетить «Тоннель любви» в Киеве. Марина, горячо люблю тебя, как и 35 лет назад», - написал экс-президент в Facebook и Instagram.

Напомним, распрощавшись с должностью гаранта, Порошенко начал иногда носить джинсы, и проводить время и свое удовольствие.