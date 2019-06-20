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    Жизнь

    Порошенко в «Тоннеле любви» признался в чувствах своей жене

    • Розсилка
    Петр и Марина Порошенко - Порошенко в «Тоннеле любви» признался в чувствах своей жене
    Петр и Марина Порошенко

    Политик порадовал общественность новыми фото

    Петр Порошенко продолжает постить милые фото со своей женой Мариной. Накануне парламентских выборов Петр Алексеевич стал еще более признаваться в чувствах своей любимой.

    На днях семья Порошенко посетили «Тоннель любви» в Ровно, где сделали несколько милых фото.

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    «Влюбленные пары мечтают посетить «Тоннель любви» в Киеве. Марина, горячо люблю тебя, как и 35 лет назад», - написал экс-президент в Facebook и Instagram.

    Напомним, распрощавшись с должностью гаранта, Порошенко начал иногда носить джинсы, и проводить время и свое удовольствие.

    Петр Порошенко семья
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