Порошенко в «Тоннеле любви» признался в чувствах своей жене
Петр и Марина Порошенко
Политик порадовал общественность новыми фото
Петр Порошенко продолжает постить милые фото со своей женой Мариной. Накануне парламентских выборов Петр Алексеевич стал еще более признаваться в чувствах своей любимой.
На днях семья Порошенко посетили «Тоннель любви» в Ровно, где сделали несколько милых фото.
«Влюбленные пары мечтают посетить «Тоннель любви» в Киеве. Марина, горячо люблю тебя, как и 35 лет назад», - написал экс-президент в Facebook и Instagram.
Напомним, распрощавшись с должностью гаранта, Порошенко начал иногда носить джинсы, и проводить время и свое удовольствие.