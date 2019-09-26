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    Жизнь

    Последняя незамужняя внучка Елизаветы II объявила о помолвке

    • Розсилка
    Последняя незамужняя внучка Елизаветы II объявила о помолвке

    Жених Беатрис является основателем консалтинговой компании и миллионером, ранее был женат и воспитывает двухлетнего сына.

    Букингемский дворец официально заявил: принцесса Беатрис и ее возлюбленный Эдоардо Мопелли-Моцци помолвлены. 34-летний Эдоардо сделал предложение дочери принца Эндрю на прошлой неделе во время романтической поездки в Италию. Свадьба 31-летней кузины Гарри и Уильяма состоится уже в следующем году.

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    Последняя незамужняя внучка Елизаветы II объявила о помолвке
    Последняя незамужняя внучка Елизаветы II объявила о помолвке
    Последняя незамужняя внучка Елизаветы II объявила о помолвке
    Принцесса Беатрис
    Последняя незамужняя внучка Елизаветы II объявила о помолвке
    Последняя незамужняя внучка Елизаветы II объявила о помолвке
    Последняя незамужняя внучка Елизаветы II объявила о помолвке
    Последняя незамужняя внучка Елизаветы II объявила о помолвке
    Последняя незамужняя внучка Елизаветы II объявила о помолвке
    Последняя незамужняя внучка Елизаветы II объявила о помолвке
    Последняя незамужняя внучка Елизаветы II объявила о помолвке

    По случаю помолвки Эдоардо поделился в своем закрытом Instagram-аккаунте новыми фотографиями с будущей супругой, подписав их: «Любовь моя, ты никогда не будешь одинока. Мое сердце - твой дом. Мы вместе сегодня, завтра и навсегда». Жених Беатрис является основателем консалтинговой компании и миллионером, ранее был женат и воспитывает двухлетнего сына.

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    свадьба
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