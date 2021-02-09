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    Жизнь

    Повторно заболеть Covid-19. Доктор Комаровский оценил все шансы

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    Доктор Комаровский - Повторно заболеть Covid-19. Доктор Комаровский оценил все шансы
    Доктор Комаровский
    instagram.com/doctor_komarovskiy/

    Множество людей из разных стран, перенесших Covid-19, сообщают, что после инфекции вновь испытывают ее симптомы

    Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос подписчика о том, существует ли шанс повторно заболеть Covid-19. Возможность во второй раз столкнуться с коронавирусной инфекцией он оценил в Instagram.

    По словам Комаровского, доказанных случаев повторного заболевания зарегистрировано очень мало: несколько десятков примеров на весь мир. Однако специалист отметил, что множество людей из разных стран, перенесших Covid-19, сообщают, что после инфекции вновь испытывают ее симптомы.

    instagram.com/doctor_komarovskiy/
    instagram.com/doctor_komarovskiy/

    При этом медицинская наука пока не подтверждает массовость повторного заражения, заверил доктор. «Скорее всего, если вы переболели, то ближайшие год-полтора шансов повторно заболеть у вас мало», — заключил Комаровский.

     Читайте также: Доктор Комаровский объяснил, почему у людей появляются фурункулы и как их лечить
    Теги: телеведущий Евгений Комаровский коронавирус
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