Повторно заболеть Covid-19. Доктор Комаровский оценил все шансы

Множество людей из разных стран, перенесших Covid-19, сообщают, что после инфекции вновь испытывают ее симптомы

Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос подписчика о том, существует ли шанс повторно заболеть Covid-19. Возможность во второй раз столкнуться с коронавирусной инфекцией он оценил в Instagram.

По словам Комаровского, доказанных случаев повторного заболевания зарегистрировано очень мало: несколько десятков примеров на весь мир. Однако специалист отметил, что множество людей из разных стран, перенесших Covid-19, сообщают, что после инфекции вновь испытывают ее симптомы.

instagram.com/doctor_komarovskiy/

При этом медицинская наука пока не подтверждает массовость повторного заражения, заверил доктор. «Скорее всего, если вы переболели, то ближайшие год-полтора шансов повторно заболеть у вас мало», — заключил Комаровский.