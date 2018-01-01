Серена Уильямс уже купила пятимесячной дочери ракетку
- Сьогодні, 12:35
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Серена Уильямс
Судя по всему, Серена Уильямс уже решила, чем ее дочь займется, когда чуть подрастет
Спортсменка собралась растить будущую чемпионку большого тенниса и уже сейчас прививает малышке любовь к этому виду спорта. На днях в Instagram звезды появился снимок пятилетней Олимпии, держащей в руках маленькую теннисную ракетку.
«Олимпия Оганян к матчу готова, готова стать чемпионом. Даже босиком она держит отличный удар. Сейчас она готовится к своему 12 турниру на Уимблдоне, а это уже на 3 больше, чем у ее мамы Серены», — подписала снимок теннисистка.
Если для теннисного корта Олимпии еще надо подрасти, то для модных фотосессий она уже вполне готова. Малышка стала самой юной звездой, появившейся на обложке глянцевого журнала.
Джерело: graziamagazine.ru