Серена Уильямс уже купила пятимесячной дочери ракетку

Судя по всему, Серена Уильямс уже решила, чем ее дочь займется, когда чуть подрастет

Спортсменка собралась растить будущую чемпионку большого тенниса и уже сейчас прививает малышке любовь к этому виду спорта. На днях в Instagram звезды появился снимок пятилетней Олимпии, держащей в руках маленькую теннисную ракетку. «Олимпия Оганян к матчу готова, готова стать чемпионом. Даже босиком она



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Серена Уильямс

Судя по всему, Серена Уильямс уже решила, чем ее дочь займется, когда чуть подрастет

Спортсменка собралась растить будущую чемпионку большого тенниса и уже сейчас прививает малышке любовь к этому виду спорта. На днях в Instagram звезды появился снимок пятилетней Олимпии, держащей в руках маленькую теннисную ракетку.

«Олимпия Оганян к матчу готова, готова стать чемпионом. Даже босиком она держит отличный удар. Сейчас она готовится к своему 12 турниру на Уимблдоне, а это уже на 3 больше, чем у ее мамы Серены», — подписала снимок теннисистка.



Если для теннисного корта Олимпии еще надо подрасти, то для модных фотосессий она уже вполне готова. Малышка стала самой юной звездой, появившейся на обложке глянцевого журнала. Если для теннисного корта Олимпии еще надо подрасти, то для модных фотосессий она уже вполне готова. Малышка стала самой юной звездой, появившейся на обложке глянцевого журнала.

Джерело: graziamagazine.ru